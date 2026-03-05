Les régulateurs américains et britanniques sont en désaccord sur la manière d’expérimenter les versions basées sur la blockchain de titres financiers, révélant des divergences dans leur approche de la régulation des cryptomonnaies, selon des sources proches des discussions.

Les deux pays avaient annoncé en septembre la création d’un groupe de travail destiné à renforcer la coopération dans le domaine des actifs numériques et à faciliter l’accès des entreprises aux marchés américain et britannique.

Mais les discussions ont fait apparaître des différences importantes. Le Royaume-Uni plaide pour une approche plus prudente concernant les tests transfrontaliers liés aux titres tokenisés, tandis que les autorités américaines se montrent plus favorables à des expérimentations plus rapides.

Selon les sources, le désaccord porte notamment sur un projet de test transfrontalier impliquant des versions tokenisées de titres financiers, un domaine émergent dans lequel la technologie blockchain est utilisée pour représenter et échanger des actifs traditionnels.

Ces tensions reflètent également les divergences de stratégie entre les régulateurs, dans un contexte où l’administration du président américain Donald Trump adopte une position plus favorable au développement des cryptomonnaies.

Malgré ces désaccords, les discussions entre les deux pays se poursuivent, les autorités cherchant à trouver un cadre commun permettant de soutenir l’innovation tout en limitant les risques pour les marchés financiers.