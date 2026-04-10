En Allemagne, l’inflation remonte à 2,8% et réveille la vigilance

Voilà un chiffre qui ne passe pas inaperçu à Berlin comme à Francfort. L’Office fédéral de la statistique a confirmé une inflation à 2,8% sur un an en mars, calculée selon l’indice harmonisé européen (IPCH), après 2,0% en février. La première économie de la zone euro s’éloigne donc un peu plus de la cible de 2% fixée par la Banque centrale européenne, et ce n’est pas qu’une querelle de décimales: quand l’Allemagne éternue, l’inflation européenne écoute, et les marchés aussi.

Le retour des hausses mensuelles, petit signal qui compte

Autre détail, plus discret mais souvent plus parlant pour le quotidien du lecteur: sur un mois, les prix ont grimpé de 1,2% en mars, contre 0,4% en février. Ce rythme mensuel, nerveux, rappelle que la désinflation n’est pas une ligne droite, plutôt un sentier caillouteux où l’énergie, l’alimentation ou les services peuvent relancer la machine sans prévenir. Pour la BCE, déjà sommée d’arbitrer entre soutien à l’activité et prudence sur les prix, ce type de dynamique complique le calendrier, et l’Allemagne redevient le baromètre que tout le monde fixe du coin de l’oeil pour la suite du printemps.