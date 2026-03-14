Le processus de reprise de l’ancien fabricant d’électroménager Brandt se complique davantage : aucune proposition permettant de relancer une activité industrielle n’a été retenue dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire engagée fin 2025. Cette absence de solution productive renforce les inquiétudes autour du maintien d’une fabrication en France et du devenir des anciens sites du groupe.

De nombreux acteurs s’étaient pourtant positionnés pour récupérer certains actifs de l’entreprise, qui employait encore environ 700 personnes et détenait plusieurs marques emblématiques de l’électroménager français. Toutefois, la majorité des offres déposées portaient surtout sur les marques commerciales, les stocks disponibles ou les biens immobiliers, sans projet global de relance de la production.

Des marques convoitées mais peu de projets industriels

Plusieurs entreprises de la distribution et du déstockage se sont notamment intéressées à certains produits ou à des volumes de marchandises, tandis que d’autres candidats ciblaient surtout l’exploitation commerciale des marques historiques. En revanche, peu de propositions prévoyaient une reprise significative des emplois ou des outils industriels, accentuant les craintes d’un démantèlement progressif.

L’entreprise, héritière des activités de Moulinex-Brandt, avait été rachetée en 2014 par le groupe algérien Cevital avant de connaître de nouvelles difficultés financières. Sa disparition marque un nouveau recul pour l’industrie de l’électroménager en France, confrontée depuis plusieurs années à la pression de la concurrence internationale et aux délocalisations.