BTP : l’État tranche, 20 centimes par litre de gazole non routier pour les petites entreprises

C’est un petit chiffre qui peut peser lourd sur un chantier. Un décret publié dimanche 10 mai au Journal officiel officialise une aide carburant pour les PME du bâtiment et des travaux publics, après les annonces du gouvernement fin avril face à la hausse des prix: 20 centimes d’euro par litre de gazole non routier (GNR), celui qui alimente les engins, les pelleteuses et les machines qui avalent des heures de travail… et des litres.

Concrètement, la compensation vise les volumes de GNR facturés sur le mois de mai 2026, du 1er au 31 inclus. Le dispositif s’adresse aux entreprises de 20 salariés maximum actives dans des métiers très terrain: construction de routes, entretien de tunnels, démolition, terrassement, gros oeuvre. Et l’État fixe la barrière tout de suite: pas plus de 4.000 euros par entreprise. Une aide, oui, mais pas un chèque en blanc.

Derrière l’annonce, il y a le filtre administratif et financier, celui que les patrons connaissent par coeur. Pour être éligible, l’entreprise doit afficher un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. Autre condition, plus sensible: ne pas avoir de dettes fiscales impayées supérieures à 1.500 euros. Le message est clair, l’argent public va à ceux qui sont à jour de leurs obligations.

Un coup de pouce, avec un plafond et des garde-fous

Côté mode d’emploi, pas de guichet physique ni de dossier papier à l’ancienne. La demande devra être déposée par voie dématérialisée entre le 8 juin et le 3 juillet, avec une déclaration sur l’honneur et les factures d’achat de GNR pour le mois de mai. Les achats devront être recensés dans un tableur, selon un modèle annoncé sur impots.gouv.fr. On est dans l’ère du formulaire, rapide sur le papier, parfois plus rugueux sur le terrain quand on manque de temps et de bras.

Détail qui change l’ambiance: le décret prévoit une restitution de l’aide au-delà de 600 euros dans certains cas. Si l’excédent brut d’exploitation de l’exercice incluant mai 2026 ressort positif et atteint au moins 98% de celui de l’exercice précédent, l’entreprise pourra devoir rendre une partie de la somme. En filigrane, une logique assumée: soutenir ceux que la hausse du GNR met sous pression, éviter de subventionner ceux qui s’en sortent presque comme avant.

Au final, cette aide de 20 centimes joue le rôle d’amortisseur, pas celui d’une refonte du coût de l’énergie sur les chantiers. Les petits acteurs du BTP, souvent coincés entre des devis déjà signés et des carburants qui flambent, y verront un peu d’air, à condition de cocher toutes les cases et de tenir le calendrier. Reste la question qui flotte, sans être posée : si les prix restent élevés, combien de temps ce type de rustine budgétaire tiendra avant de devenir un rendez-vous régulier entre l’État et les chantiers.