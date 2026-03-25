Vaiana en live action : la bande-annonce critiquée, Maui fait polémique

Disney a dévoilé les premières images très attendues de son adaptation en prises de vues réelles de Vaiana, prévue pour l’été 2026. Mais loin de susciter un enthousiasme unanime, cette première bande-annonce a rapidement déclenché des réactions contrastées, notamment autour de l’aspect visuel du film et du personnage de Maui incarné par Dwayne Johnson.

Une bande-annonce qui peine à convaincre

Mis en ligne le 23 mars, ce premier aperçu du film a rapidement fait réagir les internautes. Selon HuffPost, de nombreux commentaires pointent un manque de fidélité esthétique à l’œuvre originale, notamment des couleurs jugées moins vibrantes et un rendu visuel trop artificiel. Certains vont jusqu’à dénoncer une utilisation excessive des effets numériques, malgré le format en live action.

Les critiques se concentrent aussi sur certains choix de production. Le tournage de scènes censées se dérouler en pleine mer aurait en partie été réalisé en studio, ce qui renforce l’impression d’un univers peu naturel. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont parfois virulentes : « C’est affreux, qu’est-ce qu’ils ont fait aux superbes couleurs du film original ? », peut-on lire parmi les nombreux messages relayés par HuffPost.

Dwayne Johnson au centre des moqueries

Autre élément largement commenté : l’apparence de Dwayne Johnson dans le rôle de Maui. Déjà voix du personnage dans le film d’animation de 2016, l’acteur reprend ici le rôle en version incarnée. Mais son look, notamment une longue chevelure obtenue grâce à une perruque, a suscité de nombreuses réactions moqueuses.

Certains internautes ironisent sur ce choix esthétique : « Cette perruque, je peux mourir de rire » ou encore « Des centaines de millions pour ça ? ». Malgré ces critiques, Disney maintient le cap. Le film, réalisé par Thomas Kail et porté par Catherine Laga’aia dans le rôle de Vaiana, sortira en salles début juillet 2026.

Malgré l’accueil mitigé de cette première bande-annonce, le studio peut compter sur l’attrait de ses adaptations live action, qui rencontrent souvent un large succès en salles, à l’image de Lilo & Stitch, récemment plébiscité au box-office. Reste à savoir si Vaiana saura convaincre au-delà des premières impressions.