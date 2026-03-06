La saison 4 de The White Lotus comptera trois visages français supplémentaires. Vincent Cassel, Nadia Tereszkiewicz et Corentin Fila feront partie de la distribution du prochain chapitre de la série créée par Mike White, qui sera diffusé en France sur HBO Max. Après Hawaï, la Sicile puis la Thaïlande, la fiction s’installera cette fois en France, avec un tournage notamment prévu à Saint-Tropez.

Un casting français pour une saison tournée dans le Var

Les trois comédiens rejoindront une distribution déjà annoncée, dans laquelle figurent notamment Helena Bonham Carter, Steve Coogan, Chris Messina, Alexander Ludwig ou encore AJ Michalka. Comme dans les saisons précédentes, cette nouvelle intrigue suivra les clients et les employés d’un hôtel White Lotus, cadre de tensions sociales, de rivalités et de drames en cascade.

Le tournage doit débuter fin avril à Saint-Tropez, avec des séquences prévues au Château de La Messardière, demeure du XIXe siècle devenue palace cinq étoiles. L’équipe de la série doit y rester jusqu’à la fin du mois d’octobre, ce qui confirme l’ancrage très français de cette future saison.

Trois profils différents pour une série très exposée

Vincent Cassel, 59 ans, apportera à la série son expérience du cinéma français et international, lui qui a construit sa carrière entre films d’auteur et productions plus grand public. Nadia Tereszkiewicz, révélée notamment par Les Amandiers puis remarquée dans Mon crime, poursuivra de son côté son ascension dans un projet à forte visibilité. Quant à Corentin Fila, vu dans Quand on a 17 ans, La Maison ou Escort Boys, il ajoutera The White Lotus à un parcours déjà très présent entre cinéma et séries.

La production n’a pas encore détaillé les rôles exacts confiés aux trois acteurs français, mais leur arrivée laisse penser que cette saison fera une place importante aux personnages locaux, souvent décisifs dans la mécanique de la série. Avec ce nouveau décor et ce renfort hexagonal, The White Lotus prépare donc une quatrième saison à l’accent nettement plus français.