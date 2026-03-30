Depuis quelques jours, TikTok voit défiler une téléréalité sans plateau, sans candidats, sans caméras. Juste des fruits à forme humaine, un montage nerveux et des dialogues calibrés pour les codes des plus jeunes. « L’île de la Skibidi Tentafruit » aligne des épisodes courts (de 1 min 30 à 6 minutes) et atteint des dizaines de millions de vues, selon les compteurs affichés sur la plateforme. Le format reprend les mécaniques des programmes de couples, sépare les participants en deux groupes et mise sur le feuilleton, la petite phrase et le cliffhanger, ceux qui font revenir le pouce comme un ressort.

Entre « bouillie IA » et casse-tête juridique, la modération sous pression

Entre « bouillie IA » et casse-tête juridique, la modération sous pression. La recette ne fait pas l’unanimité. Des épisodes ont été retirés après des signalements, d’après les déclarations du créateur de la version originale anglophone « Fruit Love Island », qui évoque une suppression liée aux plaintes d’utilisateurs. En ligne, les critiques visent un contenu jugé répétitif et souvent explicite, avec un vocabulaire volontairement outrancier, tandis que d’autres y voient une simple parodie. L’essor de ces séries fabriquées à la chaîne met aussi en lumière la question des droits, car ces formats recyclent des codes et des concepts proches d’émissions existants, ce qui ouvre la porte à des contestations sur l’inspiration, la reprise et l’usage d’éléments identifiables.

Derrière le divertissement, un enjeu politique s’installe : la transparence et la protection des mineurs sur les plateformes. En Europe, le cadre sur l’IA et les règles numériques développent vers plus d’étiquetage des contenus synthétiques et plus de comptes à rendre sur la recommandation et la modération, deux sujets déjà scrutés par les autorités françaises. TikTok, terrain idéal pour ces « micro-dramas » verticaux, voit se multiplier les clones dès qu’un format marche, au point de créer un genre en quelques jours.