Scream 7 en salles : le retour de Sidney Prescott relance la saga

Trente ans après avoir remis le slasher au goût du jour, la franchise Scream s’offre un septième chapitre, attendu en salles le mercredi 25 février 2026. Ce nouvel épisode marque le retour au premier plan de Sidney Prescott, incarnée par Neve Campbell, et entend refermer un cycle entamé dans les années 1990, tout en renouant avec les codes qui ont fait la réputation du masque Ghostface.

Un film événement pour les 30 ans de la franchise

Scream 7 remet au centre l’héroïne historique de la série, désormais confrontée à une nouvelle menace alors qu’elle cherche aussi à transmettre sa force à sa fille. La sortie intervient à un moment symbolique : la saga fête ses trois décennies et compte désormais sept films, sans oublier une série dérivée. Ce qui a assuré la longévité de Scream tient à sa mécanique “méta” : les personnages connaissent les règles des films d’horreur, les commentent, et tentent d’en déjouer les pièges, créant une complicité avec le public nourrie de références.

Le volet 7 s’appuie aussi sur une vitrine de casting qui a, au fil du temps, consolidé la place de la saga dans la pop culture, entre figures historiques et nouvelles générations d’acteurs. Rappelons l’importance de Sidney Prescott, souvent décrite comme une “final girl” modernisée : une survivante centrale, construite autour du traumatisme et de la résilience, loin du modèle moraliste des slashers plus anciens.

Avant-première mondiale à minuit dans 46 villes françaises

Lancement spectaculaire côté exploitation : une avant-première mondiale est organisée dans la nuit du 24 au 25 février, à 00h05, dans 46 villes françaises. À Marseille, l’opération concerne notamment Pathé Joliette et Pathé Plan de Campagne, avec deux formats proposés, dont des séances en 4DX.

Le film confie en outre la mise en scène à Kevin Williamson, cofondateur de la franchise. Le même article souligne que Neve Campbell et Courteney Cox figurent en tête d’affiche, et rappelle que la série avait retrouvé un second souffle au cinéma en 2022, avant un sixième volet sorti en 2023 qui avait attiré 1,2 million de spectateurs en France.