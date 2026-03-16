« One Battle After Another » sacré meilleur film aux Oscars

Le film One Battle After Another, réalisé par Paul Thomas Anderson, a remporté dimanche l’Oscar du meilleur film lors de la cérémonie des Oscars à Los Angeles.

Ce thriller à l’humour noir s’est imposé au terme d’une compétition serrée face notamment au film de vampires Sinners, qui figurait parmi les favoris de la soirée.

L’acteur Michael B. Jordan a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son double rôle de frères jumeaux dans « Sinners ». De son côté, Jessie Buckley a obtenu l’Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation d’Agnes Hathaway, épouse de William Shakespeare, dans le film Hamnet.

Dans les catégories de soutien, Sean Penn a été récompensé par l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans « One Battle After Another ». Il s’agit du troisième Oscar pour l’acteur américain, qui n’était pas présent lors de la cérémonie.

L’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle est revenu à Amy Madigan pour son rôle dans le film d’horreur Weapons. L’actrice de 75 ans décroche ainsi sa première statuette, quarante ans après sa première nomination.

La cérémonie s’est déroulée sous un dispositif de sécurité renforcé au Dolby Theatre, dans un contexte de tensions internationales liées notamment aux menaces évoquées dans le cadre du conflit impliquant l’Iran.