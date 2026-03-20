Netflix rallume « Peaky Blinders »: Tommy Shelby n’a pas dit son dernier mot

Voilà « Peaky Blinders » qui remonte à la surface, comme ces airs qu’on croyait oubliés et qui reviennent vous coller au cerveau. Netflix met en avant « Peaky Blinders, l’immortel » et, sans annoncer frontalement une suite, entretient une évidence: la saga née sur la BBC continue d’occuper l’espace culturel, quatre ans après la fin de la sixième saison.

Officiellement, c’etait une conclusion, une fermeture propre autour de Tommy Shelby. Dans les faits, la plateforme agit comme un relais de « résurrection » et le public, lui, n’a jamais vraiment rangé sa casquette.

Une « fin de chapitre » qui ressemble à une page pliée

Une « fin de chapitre » qui ressemble à une page pliée Ce retour s’inscrit dans une mécanique bien rodée: les personnages populaires meurent rarement longtemps, de Sherlock Holmes aux séries qui se prolongent au cinéma quand l’ecran télé s’eteint. La question n’est donc pas tant de savoir si l’on peut relancer, mais pourquoi maintenant. L’attente est là, et l’aura de Tommy Shelby aussi, mélange de brutalité froide et de mystique taillée sur mesure pour Cillian Murphy, silhouette tendue, regard qui tranche. Netflix, en remettant la machine en vitrine, rappelle une chose simple au lecteur: certaines figures deviennent des marques, et les marques aiment les retours de flamme.

Reste que la série, au fil des saisons, a parfois montré une usure de ses ressorts, à mesure que les enjeux prenaient de l’ampleur, de la révolution russe à la montée des fascismes en Europe. Steven Knight a fait glisser les querelles des Shelby vers une tragédie plus large, presque theatrale, entre reconstitution stylisée et tensions sociales de l’entre-deux-guerres. Le créateur a confirmé à plusieurs reprises qu’un film devait prolonger l’histoire, et Cillian Murphy s’est dit prêt à reprendre le rôle selon le scénario retenu. Netflix, qui a donné à « Peaky Blinders » sa notoriété mondiale à coups de mises en avant, prolonge aujourd’hui une seconde vie, avec cette impression tenace que la « fin » n’etait qu’une pause avant la prochaine allumette.