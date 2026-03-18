Le créateur britannique John Galliano s’apprête à revenir sur le devant de la scène grâce à une collaboration inattendue avec la marque espagnole Zara. Le groupe Inditex, propriétaire de l’enseigne, a annoncé la mise en place d’un partenariat artistique de deux ans avec le styliste. Les premières collections issues de ce projet devraient être dévoilées à partir de septembre 2026.

Un projet créatif basé sur les archives de la marque

Dans un communiqué relayé par franceinfo, Zara explique que John Galliano travaillera à partir de pièces issues d’anciennes collections de la marque. Le créateur aura pour mission de les transformer et de les recomposer afin d’en proposer une nouvelle lecture stylistique.

Selon le magazine Vogue, John Galliano s’est déjà plongé dans les archives de la marque pour préparer ce travail. « J’ai commencé à explorer les archives récentes de Zara. L’idée est de les réinterpréter, de les réécrire », a-t-il expliqué au magazine lors de la Fashion Week de Paris. Les collections issues de cette collaboration seront présentées chaque saison pendant toute la durée du partenariat.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de Marta Ortega Pérez, présidente d’Inditex depuis 2022. Depuis son arrivée à la tête du groupe, Zara a multiplié les collaborations avec des figures reconnues de la mode et de la photographie, comme Narciso Rodriguez, Stefano Pilati ou encore Kate Moss, selon Vogue.

Un nouveau chapitre pour un créateur influent

Figure marquante de la mode contemporaine, John Galliano a dirigé la création chez Dior pendant plus d’une décennie, de la fin des années 1990 jusqu’en 2011. Son style spectaculaire et théâtral a profondément marqué l’image de la maison.

Sa carrière avait toutefois été interrompue après la diffusion d’une vidéo dans laquelle il proférait des insultes antisémites dans un bar parisien, ce qui avait entraîné son licenciement par Dior. Après une période d’éloignement et une cure de désintoxication, il avait retrouvé une place importante dans l’industrie en rejoignant Maison Margiela en 2014.

Aujourd’hui, cette collaboration avec Zara marque une nouvelle étape pour le créateur, qui voit aussi dans ce projet l’occasion de toucher un public beaucoup plus large. « Proposer la mode à une telle échelle, avec une plateforme aussi puissante, c’est grisant », a-t-il déclaré à Vogue, évoquant ce nouveau chapitre de sa carrière.