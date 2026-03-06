L’affaire des vols de manuscrits d’Alexandre Pouchkine connaîtra un premier dénouement judiciaire cet été. Sept ressortissants géorgiens doivent être jugés devant le tribunal correctionnel de Paris pour des vols commis en 2023 dans des bibliothèques de Paris et de Lyon, où étaient conservés des documents liés au grand écrivain russe du XIXe siècle.

L’audience est prévue du 9 au 12 juin au palais de justice de Paris. Les prévenus seront poursuivis pour “vol d’un bien culturel exposé” ainsi que pour “association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit”, des faits passibles de dix ans d’emprisonnement.

Une procédure éclatée entre détentions et mandats d’arrêt

Parmi les sept personnes renvoyées devant la justice, une est actuellement en détention provisoire et deux autres sont placées sous contrôle judiciaire. Le parquet de Paris précise aussi que deux prévenus sont détenus à l’étranger, l’un en Estonie et l’autre en Lituanie, tandis que deux autres font l’objet de mandats d’arrêt nationaux, européens et internationaux.

Les vols avaient été commis au cours de l’année 2023 dans des établissements patrimoniaux situés à Paris et à Lyon. L’affaire avait attiré l’attention en raison de la rareté des pièces visées, liées à l’auteur d’Eugène Onéguine et de La Dame de pique, figure majeure de la littérature russe.

Des manuscrits devenus plus convoités

L’un des manuscrits dérobés avait alors été estimé à 60 000 euros, selon l’AFP. Toujours selon l’AFP, une source proche du dossier avait souligné à l’époque que les œuvres d’auteurs classiques russes avaient vu leur valeur augmenter depuis le début de la guerre en Ukraine, dans un contexte de regain nationaliste.

Le procès prévu en juin devra désormais éclaircir l’organisation de ces vols et le rôle précis de chacun des sept prévenus dans cette affaire touchant au patrimoine littéraire.