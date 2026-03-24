Malik Bentalha lancera le Marrakech Comedy Festival en juin

Malik Bentalha franchit un cap dans sa carrière en endossant un rôle inédit. L’humoriste ne sera pas seulement sur scène mais dirigera la première édition du Marrakech Comedy Festival, prévue début juin 2026. Une évolution logique pour celui qui s’impose depuis plusieurs années comme une figure populaire de l’humour francophone.

Une relance ambitieuse dans les pas du Marrakech du rire

Le festival se tiendra du 4 au 6 juin au Palais des Congrès de Marrakech, selon les informations relayées notamment par Fnac Spectacles. Cette nouvelle manifestation s’inscrit dans la continuité du Marrakech du rire, interrompu depuis plusieurs années. Mais il ne s’agit pas d’un simple retour : l’événement se veut repensé, avec une nouvelle identité et une programmation tournée vers l’avenir.

D’après Le Parisien, cette édition sera produite par Karim Debbouze, frère de Jamel Debbouze, et réunira à la fois des humoristes confirmés et une nouvelle génération d’artistes. Des noms comme Paul de Saint Sernin, Meryem Benoua ou Nordine Ganso sont déjà annoncés. L’objectif est de créer une scène commune où différentes sensibilités de l’humour peuvent se rencontrer, tout en valorisant de nouveaux talents issus de la francophonie.

Un tournant stratégique pour l’humoriste

Pour Malik Bentalha, cette expérience marque un changement de posture. Habitué à occuper le devant de la scène, il devient ici chef d’orchestre d’un événement d’envergure. Dans une interview accordée au Parisien, il insiste sur cette volonté de renouvellement : « On ne remplace pas Jamel, on écrit autre chose », affirmant ainsi son intention de proposer une vision différente de l’humour et du festival.

Ce nouveau défi s’inscrit dans une actualité particulièrement dense pour l’artiste. Toujours selon Le Parisien, il prépare une série pour Disney+ et poursuit la tournée de son spectacle Nouveau monde. La diffusion du gala du festival est d’ailleurs prévue à l’automne sur la plateforme. Avec ce projet, Malik Bentalha ne se contente plus de faire rire : il participe désormais à structurer une scène humoristique en pleine évolution.