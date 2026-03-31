L’Observatoire de la tour Montparnasse : adieu provisoire au panorama avant une transformation historique

Le sommet de la tour Montparnasse accueille ses derniers visiteurs avant une fermeture prolongée pour rénovation. Dès cette semaine, l’observatoire emblématique, perché à plus de 200 mètres, cessera d’accueillir le public pour plusieurs années de travaux destinés à transformer en profondeur l’édifice.

Depuis son ouverture dans les années 1970, ce point de vue unique sur la capitale a attiré des dizaines de millions de visiteurs, majoritairement étrangers. Mais la fréquentation a reculé ces dernières années, affectée par les crises internationales et l’évolution du tourisme à Paris.

Un chantier d’ampleur pour réinventer le site

Le projet prévoit une refonte complète de la tour, avec une façade modernisée, de nouveaux espaces ouverts au public, ainsi que des aménagements mêlant commerces, hôtellerie et même une serre en hauteur. L’objectif est de redonner une attractivité à un bâtiment longtemps critiqué pour son esthétique.

Au-delà de la tour elle-même, c’est tout le quartier qui doit être repensé, avec un investissement global proche du milliard d’euros. À terme, les promoteurs promettent un lieu entièrement réinventé, où l’observatoire retrouvera sa place dans une version renouvelée.