“Les héros ne dorment jamais” : la Comédie-Française revisite le mythe de Perceval avec finesse et poésie

Présenté par la Comédie-Française hors les murs au Théâtre du Petit Saint-Martin jusqu’au 10 mai 2026, Les héros ne dorment jamais est une proposition théâtrale rare, audacieuse et profondément singulière. Librement inspiré de Perceval ou le Conte du Graal, le spectacle imaginé par Edith Proust ne cherche pas à illustrer fidèlement la matière médiévale, ni à en livrer une adaptation savante. Il préfère déplacer la légende, la frictionner avec le langage du clown, du burlesque et du théâtre physique. De cette bifurcation naît une forme originale, osée et inspirante, qui déroute d’abord, amuse ensuite, puis finit par toucher avec une délicatesse inattendue.

Des chevaliers empêchés dans des armures trop grandes pour eux

Le début du spectacle frappe par son pari de mise en scène. Pendant une longue séquence presque sans parole, les deux interprètes (Edith Proust et Alain Lenglet) évoluent en armure complète pendant qu’un magnétophone diffuse, avec la voix de Denis Podalydès, le récit de Perceval. Ce dispositif pourrait sembler théorique ; il devient au contraire très concret, presque immédiatement drôle, tant il ramène la figure du chevalier à une réalité dérisoire. Manger, se lever, se mouvoir, approcher l’autre : tout devient difficile, tout résiste, tout se grippe. L’héroïsme se heurte ici à la matérialité grotesque de l’armure.

C’est là que le spectacle trouve son idée la plus forte. Dans une interview accordée à Oscar Héliani pour la Comédie-Française, Edith Proust explique avoir voulu montrer « combien le corps peut être entravé » et « comme il peut apparaître ridicule lorsqu’il accomplit des gestes simples ». Cette intuition irrigue toute la première partie. Ce que l’on voit, ce n’est pas Perceval glorifié, mais deux êtres en armure empêchés, prisonniers d’un idéal trop lourd pour eux. Le comique de geste, extrêmement précis, n’a rien d’ornemental : il démonte l’armure comme on démonterait un mythe. Et ce démontage, très réussi, donne au spectacle la saveur inattendue d’un clown chevaleresque.

Il faut aussi souligner que cette traversée du Moyen Âge est moins narrative que critique. On n’apprend finalement pas grand-chose de plus sur l’intrigue de Perceval. Ce n’est pas le sujet. Le récit sert surtout à convoquer un cadre historique et imaginaire pour en révéler les angles morts : la guerre devenue horizon mental, l’absence de liberté sous le poids des codes, l’absurdité d’un héroïsme qui mutile les corps, mais aussi la place secondaire assignée aux femmes. Edith Proust rappelle d’ailleurs, dans la même interview, avoir été frappée par le fait que les figures féminines soient constamment évoquées comme « belle[s] et bien habillée[s] ». Le spectacle, sans lourd didactisme, laisse affleurer cette critique avec intelligence.



Photo : Vincent PONTET

Quand Perceval s’efface, les clowns surgissent

Puis la pièce bifurque franchement. La bobine du magnétophone se dérègle, la narration se casse, les armures tombent. Apparaissent alors non plus des chevaliers empêtrés dans leur légende, mais deux clowns, presque deux fous du roi, qui cherchent comment continuer un récit resté inachevé. Cette seconde partie tranche nettement avec la première, dans sa forme comme dans sa température émotionnelle. Là où le début imposait une mécanique burlesque très construite, la suite s’ouvre à quelque chose de plus fragile, de plus nu, de plus tendre aussi.

C’est peut-être là que le spectacle atteint sa plus belle justesse. Alain Lenglet et Edith Proust forment un duo touchant, très accordé malgré leurs différences de rythme et de présence. Ils ne jouent plus des figures héroïques mais des êtres démunis, obstinés, sincères, qui avancent sans panache mais avec une forme de courage plus humble. On les regarde alors autrement. Le rire demeure, mais il se nuance d’une douceur inattendue. Edith Proust précise que ces clowns « prennent des risques pour tenter d’achever le récit » et que, « loin de briguer l’image du héros absolu, ils se contentent de chevalerie, de contemplation mais surtout de la vie ». Tout est là.



Photo : Vincent PONTET

Cette seconde moitié émeut parce qu’elle remplace le prestige de l’armure par l’exposition des failles. Les deux interprètes y trouvent une belle sincérité, et surtout une véritable complicité de plateau. Il y a chez eux quelque chose d’artisanal et de bouleversant : la sensation que le théâtre se fabrique sous nos yeux avec des ratés, des élans, des maladresses précieuses. Le spectacle ne cherche plus alors à illustrer Perceval, mais à sauver de lui une question plus essentielle : comment continuer, une fois le grand récit abîmé ?

Au fond, Les héros ne dorment jamais est moins une adaptation de Chrétien de Troyes qu’un trouble écart poétique à partir de lui. On y entre avec curiosité, on y rit par surprise. Et si les deux parties ne s’épousent pas complètement, leur contraste même fait la singularité de l’ensemble. Ce théâtre-là ose la rupture, le déraillement, l’étrangeté. Il laisse derrière lui une impression persistante : celle d’avoir vu deux clowns sortir de la ferraille des mythes pour retrouver, dans leur dénuement, une forme de grâce.