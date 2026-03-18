La place du français dans le monde continue de se renforcer. D’après le nouveau rapport La langue française dans le monde publié par l’Observatoire de la langue française de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), la langue compte désormais environ 396 millions de locuteurs. Présentée le 16 mars à Québec par la secrétaire générale de l’organisation, Louise Mushikiwabo, cette étude montre que le français progresse dans le classement mondial et devient la quatrième langue la plus utilisée sur la planète, derrière le mandarin, l’anglais et l’espagnol.

Une progression importante portée par l’Afrique

Cette évolution s’explique notamment par un changement dans la méthode de calcul adoptée par l’OIF. Pour la première fois, le rapport inclut les enfants âgés de 6 à 9 ans scolarisés en français dans les pays où la langue est officielle ou utilisée dans l’enseignement. Cette modification statistique contribue à expliquer l’augmentation rapide du nombre de locuteurs, estimé à 321 millions en 2022 dans la précédente édition.

Le rapport souligne également le rôle central de l’Afrique dans cette dynamique. Selon les données de l’OIF, près de 65 % des francophones vivent aujourd’hui sur le continent africain. Dans plusieurs pays, notamment en Afrique subsaharienne, l’école constitue le principal vecteur de diffusion de la langue française. À long terme, l’organisation estime que près de 590 millions de personnes pourraient parler français d’ici 2050, dont une immense majorité en Afrique.

Une langue toujours influente dans l’éducation et l’économie

Au-delà du nombre de locuteurs, la langue française conserve une place importante dans les échanges internationaux. Le rapport de l’OIF rappelle qu’elle reste la deuxième langue la plus étudiée dans le monde, avec des millions d’élèves qui l’apprennent dans les systèmes éducatifs de nombreux pays.

Le français occupe aussi une position stratégique dans le monde économique. D’après les données citées dans l’étude, l’espace francophone représenterait 16,5 % du produit intérieur brut mondial et environ 20 % du commerce international de marchandises. La langue est ainsi considérée comme la troisième langue des affaires dans le monde.

L’étude note cependant que certains défis demeurent, notamment dans les domaines scientifiques, technologiques et numériques, où l’anglais reste largement dominant. L’avenir du français dépendra donc en grande partie de sa capacité à s’adapter à ces nouveaux enjeux.