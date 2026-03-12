Le château de Versailles engage un nouveau chantier majeur dans ses jardins. À partir de mars 2026 et jusqu’au printemps 2027, deux fontaines emblématiques du parc — le bassin du Bain des nymphes et celui du Dragon — vont faire l’objet d’une restauration complète. Selon un communiqué de l’établissement relayé par l’AFP, ces travaux, estimés à environ 2,6 millions d’euros, visent à redonner toute leur lisibilité à ces ensembles historiques situés sur l’axe nord des jardins.

Un patrimoine du XVIIe siècle fragilisé par le temps

Créés dans la seconde moitié du XVIIe siècle pour s’intégrer à la grande mise en scène hydraulique imaginée sous Louis XIV, ces deux bassins constituent des éléments majeurs de la perspective nord des jardins de Versailles, aux côtés du bassin de la Pyramide, de l’allée d’Eau et du bassin de Neptune. Conçus comme de véritables théâtres d’eau mêlant architecture, sculptures et jeux hydrauliques, ils illustrent la volonté du roi de mettre en scène son pouvoir à travers l’art et la mythologie.

Avec le temps, ces structures ont subi de nombreuses dégradations. Le bassin du Bain des nymphes, construit entre 1668 et 1670, n’a connu aucune restauration d’ampleur depuis la fin du XVIIe siècle. Selon le château de Versailles, son décor souffre aujourd’hui d’un fort encrassement, de corrosion sur les éléments en plomb et de la prolifération de mousses sur les parois. Le chantier prévoit donc une intervention globale sur les maçonneries, les marbres, les sculptures et le système hydraulique afin de restituer l’apparence d’origine de la fontaine.

Des décors sculptés et des jeux d’eau restaurés

Le bassin du Bain des nymphes se distingue notamment par son décor sculpté réalisé par plusieurs artistes, dont François Girardon, qui a conçu un bas-relief représentant des nymphes au bain. Les travaux permettront notamment de restaurer les marbres et de rétablir la dorure des sculptures, attestée aux XVIIe et XVIIIe siècles mais aujourd’hui disparue. Le mécénat de la marque Jacquemus contribue au financement de cette restauration.

Le bassin du Dragon, construit à la fin des années 1660, fera lui aussi l’objet d’une importante intervention. Ce décor spectaculaire met en scène un dragon central entouré de figures d’enfants chevauchant des cygnes et de dauphins, animés par des jets d’eau dont le principal atteint près de 27 mètres, le plus haut des jardins de Versailles. Les diagnostics ont mis en évidence de nombreuses fragilités, notamment des fissures, une érosion des pierres et le vieillissement des sculptures en plomb.

Les travaux porteront sur la consolidation des maçonneries, la restauration des sculptures et l’amélioration des réseaux hydrauliques afin de retrouver la puissance scénographique de cette fontaine. À l’issue du chantier, les deux bassins devraient retrouver leur richesse décorative et leurs effets d’eau d’origine, contribuant à la mise en valeur de l’axe nord des jardins du château de Versailles.