Labubu : profits records pour PopMart, mais la dépendance inquiète

Avec leur sourire malicieux et leurs dents acérées, les poupées Labubu se sont imposées comme un phénomène mondial… au point de transformer leur fabricant, Pop Mart, en machine à cash. Mais derrière des résultats financiers spectaculaires, le succès de ces figurines soulève aussi des interrogations sur la solidité du modèle économique du groupe.

Des résultats spectaculaires portés par une icône mondiale

Porté par l’engouement planétaire autour des Labubu, PopMart a annoncé pour 2025 un bénéfice net de 12,78 milliards de yuans (environ 1,59 milliard d’euros), soit une hausse de 308,8 %, selon un communiqué relayé par l’AFP. Le chiffre d’affaires a lui aussi explosé, atteignant 37,12 milliards de yuans (+184,7 %).

Créées en 2015 par l’artiste Kasing Lung, ces créatures à l’esthétique « ugly-cute » ont conquis un public bien au-delà de la Chine. Leur popularité a véritablement décollé en 2024 lorsque des stars comme Rihanna, Dua Lipa ou Lisa du groupe Blackpink ont commencé à les exhiber comme accessoires de mode. Vendues en « boîtes mystères » et parfois en séries limitées, elles alimentent une frénésie d’achat, certains modèles rares se revendant à prix d’or. En 2025, plus de 100 millions d’exemplaires ont été écoulés dans le monde.

Une dépendance risquée malgré la “Labubu mania”

Mais cette réussite fulgurante cache une fragilité : selon les données communiquées par l’entreprise, la franchise The Monsters — dont sont issues les Labubu — représente à elle seule plus d’un tiers des ventes. Une concentration qui inquiète les investisseurs, comme en témoigne la chute de plus de 22 % de l’action du groupe à la Bourse de Hong Kong le 25 mars.

« Nous n’avons cessé de rappeler à nos équipes de rester humbles », a déclaré le directeur général Wang Ning lors d’une conférence téléphonique, cité par l’AFP, reconnaissant implicitement les défis à venir. Car si la « Labubu mania » repose en grande partie sur les réseaux sociaux et l’effet de mode, sa durabilité reste incertaine.

Pour prolonger l’élan, PopMart mise déjà sur de nouveaux relais de croissance : un film en préparation, ainsi qu’une présence annoncée lors de la prochaine Coupe du monde de football. Reste à savoir si ces initiatives suffiront à transformer un succès viral en empire durable.