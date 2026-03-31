Italie : des chefs-d’œuvre de Renoir, Cézanne et Matisse volés dans un musée

Trois tableaux majeurs de maîtres français ont été dérobés dans un musée du nord de l’Italie, dans un vol estimé à environ 10 millions de dollars.

Les œuvres, signées Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne et Henri Matisse, ont été volées à la Fondazione Magnani Rocca, située près de Parme.

Le cambriolage s’est produit dans la nuit du 22 au 23 mars, selon les Carabiniers, qui ont ouvert une enquête.

Les voleurs se sont introduits par l’entrée principale avant de repartir avec trois toiles emblématiques : Tasse et assiette de cerises de Cézanne, Les Poissons de Renoir et Odalisque sur la terrasse de Matisse.

Ce vol spectaculaire relance les inquiétudes sur la sécurité des œuvres d’art dans les musées, notamment face à des réseaux criminels spécialisés.

Les autorités italiennes tentent désormais de retrouver les tableaux, qui pourraient être rapidement écoulés sur le marché noir de l’art.

Ce type de pièces, difficilement revendables publiquement, est souvent destiné à des collectionneurs privés ou utilisé comme monnaie d’échange dans des circuits illégaux.

La valeur artistique et historique de ces œuvres dépasse largement leur estimation financière, ce qui renforce l’ampleur du préjudice.

Les enquêteurs privilégient plusieurs pistes, notamment celle d’un vol préparé et ciblé.

Ce cambriolage rappelle la vulnérabilité persistante du patrimoine culturel face au crime organisé, malgré les dispositifs de sécurité renforcés.