Le ballet Noureev, consacré à la légende de la danse Rudolf Noureev, s’apprête à être présenté pour la première fois hors de Russie. Interdit par les autorités russes en 2023 pour « propagande LGBT », le spectacle sera repris à partir du 21 mars au Deutsche Oper de Berlin. Cette nouvelle production réunit plusieurs artistes russes exilés autour du metteur en scène Kirill Serebrennikov et du danseur brésilien David Soares.

Un spectacle censuré en Russie

Créé au théâtre du Bolchoï en 2017, le ballet retrace le destin exceptionnel de Rudolf Noureev, danseur soviétique qui fit défection à l’Ouest en 1961 avant de mener une carrière internationale. L’artiste, qui dirigea notamment le ballet de l’Opéra de Paris entre 1983 et 1989, est mort du sida en 1993.

Selon l’AFP, le spectacle a été interdit en Russie en 2023 dans le cadre d’un durcissement des politiques culturelles visant les œuvres jugées favorables aux minorités sexuelles. La thématique de l’homosexualité y occupe en effet une place importante, à l’image de certaines scènes où le danseur découvre la liberté de la vie nocturne parisienne entouré d’interprètes en talons hauts.

À l’origine, la première du ballet devait se tenir en juillet 2017 à Moscou mais elle avait été annulée à la dernière minute. La production avait finalement été présentée quelques mois plus tard au Bolchoï, mais sous une forme modifiée.

Une œuvre portée par des artistes exilés

Pour cette reprise berlinoise, le spectacle a été remonté presque à l’identique par Kirill Serebrennikov, qui vit désormais en exil dans la capitale allemande. Selon l’AFP, c’est à la demande du directeur du ballet de Berlin, Christian Spuck, que le metteur en scène a accepté de recréer l’œuvre pour la scène occidentale.

Le rôle principal sera notamment interprété par le danseur brésilien David Soares, ancien membre du Bolchoï qui a quitté la Russie après l’invasion de l’Ukraine en 2022. « Donner une seconde vie à ce ballet ici aujourd’hui est (…) une grande responsabilité », a-t-il expliqué à l’AFP.

Pour lui, incarner la figure de Noureev représente un défi particulier. « C’est plus qu’une star du ballet, c’est un personnage ». Il souligne notamment le style singulier du chorégraphe, marqué par « des sauts explosifs » et une liberté artistique qui a profondément transformé la perception du rôle masculin dans la danse classique.