Disparition d’Hermann, maître du réalisme en bande dessinée, l’âge de 88 ans

Le dessinateur belge Hermann Huppen, figure majeure de la bande dessinée franco-belge, est décédé dimanche à Bruxelles à l’âge de 88 ans, ont annoncé les éditions Le Lombard. Hospitalisé pour un cancer, il laisse derrière lui une œuvre considérable qui a profondément marqué le neuvième art.

Né en 1938 près de Liège, Hermann s’est imposé comme l’un des grands noms du dessin réaliste avec plus de 120 albums publiés en six décennies. Passé par le journal Tintin, il s’est illustré dans de nombreux genres, du western avec Comanche à la science-fiction postapocalyptique avec Jeremiah, en passant par le médiéval (Les Tours de Bois-Maury) ou encore le fantastique. Son travail, souvent plus sombre et adulte que celui de ses contemporains, a contribué à faire évoluer la bande dessinée vers des récits plus matures.

Récompensé par le Grand Prix d’Angoulême en 2016, Hermann a également collaboré avec son fils, le scénariste Yves H., sur plusieurs albums. Son influence sur plusieurs générations d’auteurs est unanimement reconnue. Son dernier album, Cartagena, doit paraître à titre posthume le 30 avril, ultime témoignage d’une carrière exceptionnelle.