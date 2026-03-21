Chuck Norris, du karaté au mythe : retour sur une carrière hors norme

Acteur culte, champion d’arts martiaux et figure populaire devenue virale sur internet, Chuck Norris a marqué plusieurs générations. Décédé le 19 mars 2026 à 86 ans, il laisse derrière lui un parcours singulier, construit entre discipline sportive, succès cinématographiques et notoriété inattendue à l’ère numérique.

Des tatamis aux plateaux de cinéma

Né dans l’Oklahoma en 1940, Chuck Norris ne se destinait pas à une carrière artistique. C’est lors de son service militaire en Corée du Sud qu’il découvre les arts martiaux, discipline qui va transformer sa vie. De retour aux États-Unis, il s’impose rapidement comme l’un des meilleurs combattants de sa génération, décrochant plusieurs titres et devenant champion du monde de karaté entre 1968 et 1974.

Sa rencontre avec Bruce Lee marque un tournant décisif. En 1972, il apparaît dans La Fureur du dragon, où leur affrontement final devient une scène culte. Ce rôle ouvre à Norris les portes d’Hollywood. À partir de la fin des années 1970, il enchaîne les films d’action à succès, construisant l’image d’un héros invincible dans des œuvres comme Delta Force, Invasion USA ou Portés disparus.

Dans les années 1990, il confirme son statut auprès du grand public avec la série Walker, Texas Ranger, diffusée pendant près d’une décennie. Interrogé par le New York Times en 1993, il expliquait vouloir proposer des personnages porteurs de valeurs positives, refusant une violence gratuite.

Une icône populaire devenue phénomène mondial

Au-delà de ses rôles, Chuck Norris s’est imposé comme une figure culturelle à part entière. Dans les années 2000, il devient malgré lui le héros des « Chuck Norris Facts », ces blagues virales qui lui prêtent des pouvoirs surhumains. Ce phénomène contribue à relancer sa popularité auprès d’un public plus jeune.

Selon l’AFP, l’acteur a d’abord pris ces détournements avec humour, avant de réagir face à certaines dérives jugées inappropriées. Cette notoriété numérique vient s’ajouter à une image déjà bien ancrée, celle d’un homme incarnant la force, la discipline et une certaine idée de l’ordre.

Parallèlement à sa carrière artistique, Chuck Norris s’est également illustré par ses engagements, notamment en faveur de programmes éducatifs ou dans le débat politique américain. Une trajectoire riche et atypique, qui aura fait de lui bien plus qu’une simple star de films d’action : un véritable symbole culturel.