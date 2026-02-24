C’était un 24 février : Louis XIV fonde l’Hôtel des Invalides

Le 24 février 1670, par ordonnance royale, Louis XIV décide la création d’un établissement destiné à accueillir les soldats blessés, mutilés ou trop âgés pour servir. Le roi affirme vouloir que « ceux qui ont exposé leur vie et prodigué leur sang pour la défense de la monarchie passent le reste de leurs jours dans la tranquillité ».

Ainsi naît l’Hôtel des Invalides, appelé à devenir l’un des monuments les plus emblématiques de Paris.

Une décision politique autant qu’humanitaire

Au XVIIᵉ siècle, les guerres sont nombreuses et les vétérans invalides se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes. On en croise dans les rues de Paris, mendiant ou vivant d’expédients. Pour le Roi-Soleil, la situation est doublement problématique : elle choque l’opinion et nuit au prestige de l’armée.

La fondation de l’Hôtel des Invalides répond donc à plusieurs objectifs.

Il s’agit d’abord d’assurer une retraite honorable aux anciens soldats. Mais c’est aussi une mesure d’ordre public et un outil de propagande monarchique. En garantissant protection et soins à ses combattants, Louis XIV valorise la carrière militaire et renforce le lien entre le trône et l’armée.

L’établissement est implanté dans la plaine de Grenelle, alors à l’écart de la capitale. Les travaux sont confiés à Libéral Bruant, qui conçoit un vaste ensemble organisé autour d’une grande cour d’honneur. Les premiers pensionnaires sont accueillis dès 1674.

Un chef-d’œuvre architectural et un lieu de mémoire

L’édifice ne se limite pas à un hospice. Il comprend des logements, une infirmerie, des ateliers et une église. Pour celle-ci, Louis XIV fait appel à Jules Hardouin-Mansart, qui réalise le célèbre Dôme, achevé en 1706. Avec ses 107 mètres de hauteur, il domine toujours la rive gauche parisienne.

À l’origine, l’église est pensée en deux parties : une nef pour les soldats et un espace distinct pour le roi, conformément à l’étiquette monarchique. Aujourd’hui, la cathédrale Saint-Louis des Invalides appartient au diocèse aux armées et reste un lieu de culte actif.

Au fil des siècles, le site évolue sans perdre sa vocation militaire. Sous la Révolution, il est pris d’assaut le 14 juillet 1789 pour ses réserves d’armes. Sous l’Empire, il devient un haut lieu symbolique : Napoléon Ier y remet les premières décorations de la Légion d’honneur en 1804. Son tombeau repose aujourd’hui sous le Dôme, transformant le monument en nécropole nationale.

Toujours fidèle à son esprit d’origine, l’Hôtel des Invalides abrite désormais le Musée de l’Armée, le musée de l’Ordre de la Libération et l’Institution nationale des Invalides. Plus de trois siècles après l’ordonnance royale, le lieu demeure à la fois centre de mémoire, monument d’architecture classique et symbole du lien entre la Nation et ses soldats.