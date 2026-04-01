C’était un 23 janvier : Les Provinces-Unies forment l’Union d’Utrecht

Le 23 janvier 1579, sept provinces des Pays-Bas du Nord concluent à Utrecht une alliance décisive pour résister à la domination de Philippe II d’Espagne. Cet accord fonde une confédération durable, à l’origine des futures Provinces-Unies, puis des Pays-Bas actuels. Il consacre aussi la rupture entre un Nord majoritairement protestant et un Sud resté catholique, qui formera bien plus tard la Belgique.

La révolte contre la monarchie espagnole

Au XVIe siècle, les Pays-Bas sont passés des ducs de Bourgogne à la couronne d’Espagne par le jeu des héritages. Sous le règne de Philippe II, la tension monte entre le pouvoir royal, très attaché au catholicisme, et une partie croissante de la population acquise aux idées de la Réforme. En 1566, de grands seigneurs néerlandais demandent à la gouvernante Marguerite de Parme davantage de modération religieuse et le refus de l’Inquisition. La réponse de Madrid est brutale : le duc d’Albe arrive avec une armée et met en place une répression implacable.

La crise s’aggrave lorsque les comtes d’Egmont et de Hoorn sont exécutés à Bruxelles en 1568. Guillaume d’Orange, dit le Taciturne, devient alors le principal chef de l’insurrection. Dès lors, le conflit n’oppose plus seulement catholiques et protestants : il devient aussi une lutte politique contre la centralisation espagnole et pour la défense des libertés locales.

La naissance d’un nouvel État

En 1579, la fracture entre les provinces devient irréversible. Les provinces méridionales, inquiètes de la poussée calviniste, se rapprochent de l’Espagne en signant l’Union d’Arras. En réaction, les provinces du Nord confirment à Utrecht leur propre solidarité. Cette Union d’Utrecht donne un cadre politique commun à la révolte et pose les bases d’un nouvel ensemble étatique fondé sur l’entraide militaire et la coopération des provinces.

De cette union naît l’un des premiers États modernes d’Europe. Les Provinces-Unies s’affirment peu à peu comme une puissance commerciale, maritime et financière de premier plan. Leur essor économique, leur dynamisme urbain et leur empire colonial feront bientôt d’elles un modèle original, tandis que la séparation entre Nord et Sud façonnera durablement l’histoire des Pays-Bas et de la Belgique.