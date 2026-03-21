C’était un 21 mars : Le divorce d’Aliénor et Louis VII

Le 21 mars 1152, un concile réuni à Beaugency prononce l’annulation du mariage entre le roi de France Louis VII et Aliénor d’Aquitaine. Officiellement, l’Église invoque un lien de parenté trop proche entre les époux. En réalité, cette séparation met fin à quinze années d’une union fragile, marquée par l’absence d’héritier mâle et par des tensions politiques et personnelles. Cette décision, qui semble d’abord relever d’un simple différend dynastique, va pourtant bouleverser durablement l’équilibre des puissances en Europe.

Un mariage brisé entre politique et désillusion

Lorsque Louis VII épouse Aliénor en 1137, il s’assure le contrôle du vaste duché d’Aquitaine, l’un des territoires les plus riches du royaume. Mais très vite, les différences de caractère apparaissent. Le roi, pieux et réservé, s’accorde mal avec une reine réputée indépendante et influente. L’échec le plus lourd reste toutefois l’absence de fils, alors essentielle pour assurer la continuité dynastique : le couple n’a que deux filles.

La rupture s’accélère après la Deuxième croisade. Le comportement d’Aliénor en Orient, jugé trop libre pour son époque, alimente les rumeurs et accentue le malaise. Finalement, Louis VII décide de recourir à un motif juridique admis par l’Église : la consanguinité. Les deux époux ayant un ancêtre commun, le roi Robert II le Pieux, le mariage est déclaré nul par les évêques réunis en concile. Chacun est alors libre de se remarier.

Un tournant décisif pour l’Europe

La suite donne à cette décision une portée historique inattendue. À peine six semaines plus tard, Aliénor épouse Henri Plantagenêt, comte d’Anjou et futur roi d’Angleterre. Par cette union, l’immense duché d’Aquitaine passe sous le contrôle d’un prince qui deviendra bientôt l’un des souverains les plus puissants d’Europe. Ce mariage donne naissance à un ensemble territorial considérable, souvent qualifié d’empire anglo-angevin, qui encercle en grande partie le royaume de France.

Les conséquences sont durables. Les descendants d’Aliénor et d’Henri, dont Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre, s’opposeront régulièrement aux rois capétiens. Rivalités territoriales, conflits dynastiques et guerres prolongées trouvent en partie leur origine dans cette rupture de 1152. Ce divorce, motivé par des raisons immédiates, apparaît rétrospectivement comme l’un des événements fondateurs de plusieurs siècles de tensions entre la France et l’Angleterre.