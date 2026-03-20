C’était un 20 mars : Volta révèle la première pile électrique

Le 20 mars 1800, le physicien italien Alessandro Volta adresse à la Royal Society de Londres une lettre dans laquelle il expose le principe d’un appareil capable de produire un courant électrique continu : la pile électrique. Avec cette invention décisive, il ne s’agit plus seulement d’observer des phénomènes électriques brefs et spectaculaires, comme les décharges d’électricité statique, mais de disposer d’une source d’énergie nouvelle, régulière et exploitable. Cette « pile voltaïque » ouvre ainsi une ère scientifique et technique entièrement nouvelle.

Une invention simple et révolutionnaire

Le dispositif imaginé par Volta repose sur une idée d’une grande simplicité. Il empile des disques de deux métaux différents, le plus souvent du zinc et du cuivre, séparés par des rondelles de tissu imbibées d’une solution salée. Cet assemblage provoque une réaction chimique qui crée une différence de potentiel entre les extrémités de la colonne. Plus l’on multiplie les couples de métaux, plus la tension augmente. Pour la première fois, les savants disposent d’un générateur capable d’alimenter durablement des expériences.

Cette découverte est l’aboutissement d’un débat scientifique avec Luigi Galvani, qui attribuait l’électricité observée sur les muscles de grenouille à une prétendue « électricité animale ». Volta, lui, comprend que le phénomène vient surtout du contact entre métaux différents. En démontrant cela puis en construisant sa pile, il fait basculer l’étude de l’électricité du domaine de l’observation vers celui de la maîtrise expérimentale.

Le point de départ de l’ère électrique

L’impact de la pile est immédiat dans toute l’Europe. Elle permet bientôt de multiplier les recherches en chimie, en physique et en électromagnétisme. Grâce à elle, on pourra isoler de nouveaux éléments chimiques, mieux comprendre les réactions électrolytiques et, à terme, jeter les bases des futures applications industrielles de l’électricité. Malgré ses défauts pratiques — fuites, assèchement rapide des tissus, baisse d’efficacité — la pile de Volta constitue un jalon fondamental dans l’histoire des sciences.

La renommée du savant italien franchit très vite les frontières. Napoléon Bonaparte, passionné par les sciences, s’enthousiasme pour cette invention et honore Volta, qu’il couvre de distinctions. Mais au-delà des hommages, l’essentiel est ailleurs : avec la pile de Volta, l’humanité entre dans l’âge de l’électricité maîtrisée. Après la machine à vapeur, une autre révolution commence, plus discrète d’abord, mais appelée à transformer profondément le monde moderne.