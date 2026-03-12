Le 12 mars 1921, lors du Xe Congrès du Parti communiste russe, Vladimir Ilitch Lénine annonce la mise en place d’une Nouvelle Politique Économique, connue sous le nom de NEP. Cette réforme marque un tournant majeur dans l’histoire de la Russie soviétique : après plusieurs années de communisme de guerre et de crise économique profonde, le régime bolchevique accepte de réintroduire une part limitée d’économie de marché afin de sauver le pays du chaos.

L’échec du communisme de guerre

Depuis la révolution d’Octobre 1917, le nouveau pouvoir bolchevique a dû affronter une guerre civile violente opposant l’Armée rouge aux forces contre-révolutionnaires. Pour soutenir l’effort de guerre, le régime a instauré dès 1918 une politique radicale appelée « communisme de guerre ». L’État supprime alors le commerce privé, réquisitionne les récoltes paysannes et tente de contrôler directement toute l’économie.

Ces mesures provoquent une catastrophe économique et sociale. La production industrielle s’effondre, les échanges entre villes et campagnes disparaissent et les campagnes se soulèvent contre les réquisitions. En 1921, la Russie est frappée par une famine qui fait plusieurs millions de morts. Les tensions culminent avec la révolte des marins de Kronstadt en février 1921, brutalement réprimée par l’Armée rouge. Confronté à l’ampleur de la crise, Lénine reconnaît que la politique économique menée jusque-là est devenue intenable.

Un recul stratégique pour sauver le régime

La Nouvelle Politique Économique constitue alors un compromis pragmatique. L’État conserve le contrôle des secteurs stratégiques comme les grandes industries, les banques, les transports et le commerce extérieur. Mais, dans le même temps, il autorise un retour partiel à l’économie de marché.

Les paysans peuvent désormais vendre leurs surplus agricoles après avoir payé un impôt en nature à l’État, ce qui remplace les réquisitions forcées. Le commerce intérieur est rétabli et de petites entreprises privées peuvent de nouveau fonctionner. Dans les villes apparaissent de nouveaux commerçants et entrepreneurs, surnommés les « nepmen ».

Cette libéralisation limitée relance rapidement l’économie soviétique. La production agricole et industrielle remonte progressivement et, au milieu des années 1920, elle retrouve les niveaux d’avant la Première Guerre mondiale. Toutefois, la NEP suscite des critiques au sein même du parti communiste, certains y voyant un retour dangereux vers le capitalisme.

Après la mort de Lénine en 1924, le débat se poursuit jusqu’à ce que Joseph Staline mette fin à cette politique à la fin des années 1920. Avec les plans quinquennaux et la collectivisation forcée de l’agriculture, l’Union soviétique entre alors dans une nouvelle phase d’industrialisation dirigée par l’État.