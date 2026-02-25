Bafta 2026 : un invité atteint de Tourette déclenche un malaise en direct

La cérémonie des Bafta 2026 a été secouée par un incident survenu pendant la remise du prix des meilleurs effets spéciaux, lorsque des insultes racistes ont fusé depuis la salle alors que Michael B. Jordan et Delroy Lindo étaient sur scène. L’auteur des propos, John Davidson, est un militant écossais atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, dont la vie a inspiré le film britannique I Swear.

Une soirée sous tension malgré les avertissements

Invité en lien avec la nomination de I Swear dans plusieurs catégories, John Davidson avait, avant l’événement, dit craindre que le contexte – foule, excitation, pression – n’amplifie ses tics vocaux, d’après un récit relayé par CNN. Les organisateurs avaient tenté d’anticiper : le public a été prévenu et le maître de cérémonie Alan Cumming a appelé à la compréhension, rappelant que la maladie peut entraîner des sorties verbales involontaires.

Malgré cela, l’irruption d’insultes racistes a provoqué un choc visible, Delroy Lindo semblant un instant déstabilisé avant de reprendre la parole. Alan Cumming a présenté des excuses pendant la soirée, tandis que la BBC, qui diffusait la cérémonie avec un différé, a également présenté ses regrets, sans expliquer immédiatement pourquoi la séquence n’avait pas été coupée avant l’antenne, selon CNN.

Davidson “mortifié”, la BBC annonce une version expurgée

Le lendemain, John Davidson a réagi dans un communiqué, se disant “mortifié” à l’idée que ses tics puissent être perçus comme intentionnels ou révélateurs de ses convictions. Il explique avoir quitté la salle en comprenant la gêne suscitée et dit avoir été touché par l’annonce faite au public en amont, selon des propos rapportés par Variety.

Dans un communiqué, la BBC a expliqué que les mots entendus relevaient de tics involontaires liés à la Tourette et a indiqué que la séquence serait retirée de la version disponible sur BBC iPlayer. L’Académie des Bafta a aussi présenté ses excuses à Michael B. Jordan, Delroy Lindo et aux spectateurs affectés, tandis que l’association Tourettes Action a rappelé que ces manifestations sont neurologiques et non volontaires. Malgré la polémique, I Swear est reparti avec deux récompenses, dont celle du meilleur acteur pour Robert Aramayo, qui a salué sur scène l’engagement de Davidson pour faire connaître la maladie.