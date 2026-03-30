“Afanador” au Châtelet : une claque visuelle et chorégraphique inoubliable

Dès les premières minutes, le choc est total. Avec Afanador, présenté au Théâtre du Châtelet, le Ballet Nacional de España livre un spectacle d’une intensité rare, qui dépasse largement le cadre du flamenco traditionnel. Inspirée par les photographies de Ruvén Afanador, la création de Marcos Morau ne se contente pas de rendre hommage à cet univers : elle le transforme, le modernise et le propulse dans une dimension presque irréelle. Le résultat est tout simplement saisissant, à la fois visuellement, musicalement et chorégraphiquement.

Entre tradition andalouse et esthétique contemporaine

Tout l’imaginaire du folklore andalou est là : châles, éventails, castagnettes, longues robes à traîne… mais ces éléments sont entièrement repensés. Le spectacle assume pleinement une esthétique contemporaine, presque queer. Les genres se brouillent, les costumes circulent entre hommes et femmes. Cette liberté donne au spectacle une dimension profondément contemporaine, sans jamais trahir ses racines.

Le chorégraphe Marcos Morau, inspiré par les ouvrages Ángel gitano et Mil besos du photographe Ruvén Afanador, imagine un dialogue entre danse et image, cherchant à capter « le désir charnel de capturer la vie », comme il l’explique. Sur scène, cela se traduit par des tableaux en noir et blanc d’une puissance visuelle incroyable, où chaque geste semble sculpté par la lumière. Le spectacle commence d’ailleurs comme une séance photo qui s’anime, donnant vie à des corps figés devenus soudain vibrants.

Une précision collective et une intensité scénique hors normes

Mais ce qui impressionne le plus, c’est sans doute la maîtrise des danseurs. Les chorégraphies d’ensemble atteignent un niveau de précision presque irréel : chaque mouvement est synchronisé au millimètre, chaque geste semble répondre à un autre avec une exactitude folle. Les lignes se forment, se brisent, se recomposent avec une fluidité spectaculaire, créant des images collectives d’une beauté sidérante.

La troupe — dirigée par Rubén Olmo — travaille la masse des interprètes comme une matière vivante, oscillant entre unité parfaite et tensions internes. Cette rigueur n’empêche jamais l’émotion : au contraire, elle amplifie l’impact de chaque tableau. L’ambiance générale, extrêmement travaillée, mêle lumières tranchantes, musique hybride et énergie brute, plongeant le spectateur dans une expérience sensorielle totale.

Afanador s’impose comme un véritable spectacle total, où tout — danse, musique, scénographie — converge vers une même ambition : réinventer le flamenco sans le figer. Une claque visuelle et artistique, aussi exigeante qu’envoûtante.