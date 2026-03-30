À Paris, une exposition immersive recrée une journée dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle

Le musée des Arts décoratifs propose jusqu’au 5 juillet 2026 une plongée très incarnée dans l’art de vivre aristocratique des années 1780 avec l’exposition Une journée au XVIIIe siècle, chronique d’un hôtel particulier. Plus qu’un simple accrochage d’objets précieux, le parcours reconstitue heure par heure la vie d’une demeure parisienne, de l’éveil au coucher, en faisant dialoguer mobilier, vêtements, accessoires, bijoux, céramiques ou papiers peints dans une mise en scène sensorielle particulièrement soignée.

Un parcours comme une visite privée dans une maison du XVIIIe siècle

L’exposition rassemble plus de 550 pièces, pour l’essentiel issues des collections du musée et souvent peu montrées. L’ensemble a été conçu pour redonner chair à une journée ordinaire d’une famille aristocratique, avec ses maîtres, ses enfants, sa domesticité et jusqu’à ses animaux familiers. Le visiteur avance ainsi de pièce en pièce comme un invité privilégié, suivant les usages, les rites et les occupations qui structuraient la journée dans un hôtel particulier parisien à la fin du siècle des Lumières.

Ce qui séduit ici, c’est la manière dont les arts décoratifs cessent d’être présentés comme des objets isolés pour retrouver leur fonction, leur contexte et leur pouvoir d’évocation. Boiseries, étoffes, orfèvrerie, jouets, accessoires de mode ou éléments de mobilier composent non pas un catalogue de belles choses, mais un véritable décor habité. Le XVIIIe siècle n’est plus montré comme une vitrine figée : il devient un espace vécu.

Une immersion sensible dans le luxe, les usages et les hiérarchies

Le MAD a choisi une approche immersive, presque cinématographique, en ajoutant à la richesse visuelle une dimension sonore et olfactive. Cette scénographie donne au parcours une vraie fluidité narrative et renforce l’impression d’entrer dans l’intimité d’un monde régi par le goût, l’étiquette et la recherche du raffinement. L’exposition rappelle aussi que cet art de vivre, admiré dans toute l’Europe, était celui d’une élite, et non le reflet de la société entière.

Sous le commissariat d’Ariane James-Sarazin et de Sophie Motsch, cette reconstitution évite pourtant le simple décor d’époque. Elle montre comment Paris s’impose alors comme capitale du luxe et de l’innovation décorative, dans une culture où le beau devait aussi servir l’usage. Le résultat est à la fois érudit et accessible : une visite très construite, mais suffisamment vivante pour donner l’impression de surprendre, derrière une porte ou une alcôve, les gestes quotidiens d’un autre temps.