Une courte vidéo montrant le PDG de McDonald’s en train de goûter un burger de la marque a déclenché une vague de réactions sur internet et ravivé la rivalité entre grandes chaînes de restauration rapide. Diffusée à l’origine pour promouvoir un nouveau sandwich de l’enseigne, la séquence a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant moqueries, commentaires et réponses de concurrents.

Dans la vidéo, le dirigeant présente le burger avant d’en prendre une bouchée. Problème : la bouchée paraît minuscule et l’ensemble de la séquence donne l’impression que le PDG de McDo est forcé de manger et n’apprécie pas vraiment le burger de sa marque… De nombreux commentaires jugent la scène peu naturelle. Certains internautes ironisent : « C’est la plus petite première bouchée que j’aie jamais vue », tandis que d’autres écrivent : « C’est la chose la plus peu naturelle que j’aie jamais regardée. »

La vidéo devient rapidement virale sur les principales plateformes sociales, où elle est reprise, détournée et commentée. Dans la séquence, le dirigeant explique face caméra : « Je vais manger ça pour mon déjeuner, juste pour que vous le sachiez », avant d’ajouter après avoir croqué : « C’est une grosse bouchée pour un Big Arch. »

Burger King saisit l’occasion et contre-attaque

La réaction ne tarde pas du côté des concurrents. Burger King décide de répondre avec sa propre vidéo. Dans celle-ci, le président de l’enseigne aux États-Unis apparaît en train de croquer franchement dans un burger Whopper.

Le contraste avec la vidéo de McDonald’s est volontairement marqué. Le burger déborde de sauce, la bouchée est généreuse et l’attitude se veut beaucoup plus spontanée et détendue.

La séquence, très courte, est immédiatement comparée à celle de McDonald’s par les internautes. Sur les réseaux sociaux, certains commentateurs soulignent la différence : « Lui, il sait comment prendre une vraie bouchée », tandis qu’un autre écrit : « Il a pris une vraie bouchée, contrairement au PDG de McDonald’s. »

Sans jamais mentionner directement son concurrent, la vidéo laisse passer un message implicite : chez Burger King, on mange réellement les burgers de la marque. Un porte-parole de l’entreprise résume la philosophie de l’enseigne : « Si nous n’apprécions pas sincèrement notre nourriture et si nous n’y croyons pas, nous ne pouvons pas demander à nos clients de le faire. »

Quand une simple bouchée relance la guerre des burgers

Cet épisode montre une stratégie bien connue dans le monde de la communication : le marketing opportuniste. Le principe consiste à profiter d’un moment viral pour attirer l’attention et transformer une situation médiatique à son avantage.

En quelques heures, une simple vidéo promotionnelle s’est ainsi transformée en comparaison implicite entre deux géants du fast-food.

La rivalité ne s’arrête pas là. Un dirigeant de la chaîne Wendy’s publie à son tour une vidéo dans laquelle il prépare puis mange un Baconator devant la caméra, rejoignant ce que certains observateurs décrivent comme une nouvelle « guerre des burgers » sur les réseaux sociaux.

Pour les spécialistes du marketing, cet épisode démontre à quel point quelques secondes de vidéo peuvent influencer la perception du public. Dans un secteur extrêmement concurrentiel comme celui de la restauration rapide, un détail aussi banal qu’une bouchée de burger peut se transformer en puissant outil de communication.