Déblocage de l’épargne salariale : le Sénat vote un accès facilité jusqu’à 5 000 euros

Le Sénat a adopté une proposition de loi permettant aux salariés de débloquer exceptionnellement une partie de leur épargne salariale, dans la limite de 5 000 euros. Cette mesure vise à soutenir le pouvoir d’achat en donnant un accès plus rapide à des fonds habituellement immobilisés pendant plusieurs années.

Ce dispositif concernerait notamment les plans d’épargne entreprise, qui représentent un encours total proche de 230 milliards d’euros. Il s’inscrit dans la continuité de mécanismes similaires déjà utilisés lors de périodes de tensions économiques.

Un coup de pouce direct à la consommation

Le gouvernement s’est montré favorable au principe d’un déblocage exceptionnel, tout en évoquant initialement un plafond plus faible et ciblé sur les salariés modestes. Les sénateurs ont finalement opté pour une version plus large, accessible sans condition de ressources.Les défenseurs du texte estiment que cette souplesse permettra de dynamiser la consommation et de rendre l’épargne salariale plus utile en cas de besoin immédiat.

Plusieurs élus de gauche ont contesté cette orientation, jugeant qu’elle ne constitue pas une réponse structurelle aux difficultés de pouvoir d’achat et qu’elle pourrait affaiblir l’épargne des ménages. Le texte doit désormais être examiné par l’Assemblée nationale. Son adoption dépendra des arbitrages à venir entre soutien à la consommation et préservation de l’épargne à long terme.