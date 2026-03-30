Chèque énergie: 700 000 foyers supplémentaires vont entrer dans les radars dès le 1er mai

Cette semaine, le chèque énergie repart dans les boites aux lettres. Matignon annonce l’envoi pour les 3,8 millions de foyers déjà identifiés, avec un montant moyen de 153 euros par ménage, un coup de pouce qui n’a rien de luxueux mais qui compte quand la facture grimpe plus vite que le salaire. L’Etat met 600 millions d’euros sur la table pour cette campagne, dans un moment où chaque hausse de prix se voit, se sent et finit par peser sur le quotidien.

A partir du 1er mai, le gouvernement élargit encore le dispositif: 700 000 foyers de plus seront éligibles, selon une annonce faite lundi 30 mars par le Premier ministre Sébastien Lecornu sur X. L’astuce, si l’on peut dire, tient à « un croisement complémentaire de données » pour repérer des ménages qui passaient entre les mailles du filet et ne touchaient pas automatiquement l’aide.

Un ciblage élargi, sans dossier à remplir

Concrètement, aucune démarche n’est requise pour les bénéficiaires, le chèque est adressé automatiquement. Il est destiné aux foyers modestes pour régler des dépenses d’énergie, électricité, gaz, fioul ou bois et il peut aussi, sous conditions, contribuer à certains travaux de rénovation énergétique. Le dispositif, créé en 2018, s’appuie sur le revenu fiscal de référence et la composition du foyer, ce qui fait varier le montant selon les situations.

Reste le décor, et il n’est pas neutre: Sébastien Lecornu inscrit cette distribution dans un « contexte d’augmentation des prix des carburants ». Pour beaucoup, le chèque énergie ressemble à une rustine posée sur une pression qui ne retombe jamais vraiment, celle des dépenses contraintes. L’élargissement annoncé montre au moins une chose: l’Etat cherche à mieux viser, au moment où la question du pouvoir d’achat s’installe, durablement, au coeur des arbitrages des ménages comme des choix politiques.