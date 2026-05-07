Carburants : les indépendants attaquent le plafonnement de TotalEnergies devant l’Autorité de la concurrence

Dans l’ombre des panneaux lumineux qui annoncent les tarifs au centime près, une bataille économique se joue. Le syndicat des distributeurs de carburant indépendants s’apprête à saisir l’Autorité de la concurrence, visant directement la politique de plafonnement des prix pratiquée dans les stations-service TotalEnergies.

Sur France Culture, Frédéric Plan, conseiller national de la FF3C (Fédération française des combustibles, carburants et chauffage), a lâché le mot qui pique : des pratiques « prédatrices » qui écraseraient le marché au détriment des acteurs plus modestes.

Une guerre des prix à la pompe, et des dégâts collatéraux

Selon la FF3C, qui dit représenter près de 1 000 entreprises, la facture est déjà tangible: en avril, les volumes de vente des stations indépendantes auraient reculé de 20% à 30%. Frédéric Plan assure que « le réseau Total pratique des prix que personne d’autre ne peut pratiquer », une manière de dire que la concurrence se retrouve à courir un 100 mètres avec un sac de ciment sur le dos. Le syndicat met en cause la puissance financière du groupe, capable, selon lui, de soutenir des prix bas à la pompe grâce à ses autres activités pétrolières: « La compagnie a les moyens financiers de subventionner par ses autres activités pétrolières ce qui se vend en station-service. C’est le seul opérateur qui a cette possibilité-là ».

Ce n’est pas la première alerte: la FF3C dit avoir déjà sollicité l’Autorité de la concurrence en 2023, lors d’un épisode similaire lié à la flambée des prix des carburants, sans obtenir de prise de position faute d’éléments suffisants. Cette fois, le syndicat promet un dossier « avec des cas très précis », décidé à empêcher que ce scénario se répète, surtout dans un secteur où quelques centimes peuvent faire basculer une journée de ventes. Reste à voir si l’Autorité jugera que la guerre des prix relève du jeu normal du marché ou d’un rapport de force devenu trop asymétrique, au moment où les automobilistes, eux, guettent surtout la prochaine baisse sur le totem.