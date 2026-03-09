Le prix moyen du gazole a franchi lundi la barre des 2 euros le litre en France, selon une moyenne calculée à partir des données de 9.413 stations-service transmises au gouvernement. Ce niveau n’avait plus été atteint dans l’Hexagone depuis l’été 2022, période marquée par une forte flambée des prix de l’énergie.

Les chiffres reposent sur les relevés quotidiens fournis par les stations-service au dispositif officiel de suivi des prix des carburants. La moyenne nationale dépasse désormais ce seuil psychologique, qui constitue depuis plusieurs années un indicateur particulièrement scruté par les automobilistes et les pouvoirs publics.

Une hausse progressive observée depuis plusieurs semaines

Les tarifs ont progressivement augmenté sous l’effet de l’évolution des cours du pétrole sur les marchés internationaux, mais aussi des marges de raffinage et des coûts de distribution.

Dans de nombreuses stations-service, notamment sur les autoroutes ou dans certaines zones urbaines, le prix du litre dépasse déjà nettement les 2 euros, tandis que d’autres points de vente restent légèrement en dessous de ce seuil.

La moyenne nationale reflète donc une situation contrastée selon les régions et les réseaux de distribution, mais confirme une tendance générale à la hausse du coût du carburant.

Un carburant encore largement utilisé par les automobilistes

Le gazole reste l’un des carburants les plus consommés en France, en raison du nombre encore important de véhicules diesel en circulation. Malgré la baisse progressive des ventes de voitures diesel ces dernières années, une part significative du parc automobile continue de dépendre de ce carburant.

Les hausses de prix ont donc un impact direct sur le budget des ménages, en particulier pour les automobilistes qui utilisent quotidiennement leur véhicule pour se rendre au travail ou pour des déplacements professionnels.

Un niveau déjà atteint lors de la crise énergétique de 2022

La dernière fois que le prix moyen du gazole avait dépassé les 2 euros le litre remonte à l’été 2022. À cette époque, la flambée des prix de l’énergie était liée aux fortes tensions sur les marchés pétroliers et aux perturbations de l’approvisionnement énergétique mondial.

Les prix avaient ensuite reculé grâce à plusieurs facteurs, notamment la stabilisation des marchés et la mise en place de dispositifs de soutien destinés à limiter l’impact de la hausse des carburants pour les consommateurs.

Depuis, les tarifs ont connu plusieurs fluctuations avant de repartir progressivement à la hausse ces derniers mois.