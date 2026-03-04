Chet Hanks, le fils de l’acteur américain Tom Hanks et de l’actrice Rita Wilson, se retrouve actuellement en Colombie. Il a en effet expliqué être incapable de rentrer aux États‑Unis faute du bon document de voyage. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, le comédien de 35 ans a raconté en détail les circonstances qui l’ont conduit à se retrouver coincé à Medellín.

Chet Hanks avait initialement voyagé depuis Puerto Rico, où il avait assisté à l’anniversaire d’un ami, puis pris la décision de faire un détour par Medellín pour rendre visite à un autre ami. Il a expliqué qu’il avait choisi de voyager avec son passeport grec, dont il dispose en raison de sa double citoyenneté, car son passeport américain approchait de sa date d’expiration ; ce dernier était resté chez lui pour cette raison. Dans sa vidéo, il raconte : « Ils me disent que si j’utilise un passeport étranger, j’ai besoin d’une carte verte pour revenir en Amérique », faisant référence à la carte de résident permanent que possèdent les étrangers mais pas les citoyens américains.

Confronté à ce refus d’embarquer pour les États‑Unis, Chet Hanks a exprimé son incompréhension et sa frustration dans la vidéo en lançant à ses quelque 600 000 abonnés le message « Free me », autrement dit « Libérez‑moi ». Il a reconnu ne pas savoir comment régler la situation sans se rendre à l’ambassade des États‑Unis qui peut émettre des documents de remplacement, seule à Bogotá, à environ une heure de vol de Medellín.

Les règles du Département d’État américain précisent que tout citoyen américain doit utiliser un passeport américain valide pour entrer ou sortir du pays par avion, même en cas de double nationalité, ce qui explique le refus à l’embarquement. Ce point est au cœur de la mésaventure de Hanks, qui se retrouve dans l’impossibilité de monter sur un vol de retour vers son pays.

Chet Hanks a tout de même tenté de rassurer ses abonnés en publiant des photos et des vidéos de Medellín, signifiant qu’il va bien malgré tout. Il a notamment partagé une image dans un gymnase local avec la légende en espagnol « Estamos bien, no te preocupes » ( Nous allons bien, ne t’inquiète pas ).

Une situation qui rappelle le filme « Le Terminal »

La situation rappelle ironiquement le scénario du film Le Terminal , dans lequel Tom Hanks joue un personnage coincé dans un aéroport international faute de papiers valides.

Dans ce film, réalisé par Steven Spielberg et sorti en 2004, Viktor Navorski, interprété par Tom Hanks, reste bloqué dans l’aéroport près de neuf mois, en raison de l’invalidité soudaine de son passeport suite au coup d’État dans son pays fictif, Krakozhia. Pendant cette période, il s’adapte à la vie dans la zone de transit et développe ses relations avec le personnel et les passagers de l’aéroport. La réalité semble avoir rejoint la fiction, même si évidemment, on souhaite à Chet Hanks de rester bloqué moins longtemps…