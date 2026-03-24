“Projet Dernière Chance” cartonne : Ryan Gosling crée la surprise au box-office

Contre toute attente, Projet Dernière Chance s’impose comme le phénomène du moment au cinéma. Porté par Ryan Gosling, ce film de science-fiction réalise un démarrage spectaculaire et prend la tête du box-office mondial dès son premier week-end. Un succès d’autant plus marquant qu’il ne reposait pas sur une franchise déjà installée.

Un démarrage fulgurant et inattendu

Le film a engrangé plus de 140 millions de dollars de recettes en quelques jours, dont environ 80 millions en Amérique du Nord et plus de 60 millions à l’international, selon Variety, cité par franceinfo. Ce score lui permet de signer le meilleur lancement de l’année, dépassant des productions pourtant très attendues.

Toujours selon franceinfo, Projet Dernière Chance devient même le deuxième meilleur démarrage de la décennie pour un film original aux États-Unis, juste derrière Oppenheimer. Une performance notable pour un long-métrage qui ne s’appuie sur aucune licence connue, contrairement à de nombreux blockbusters récents. Le film s’impose également en tête du box-office dans plusieurs pays, dont la France, confirmant son attractivité auprès d’un large public.

Un signal positif pour la science-fiction

Ce succès tombe à point nommé pour un genre en difficulté ces dernières années. Plusieurs productions de science-fiction, parfois très ambitieuses, ont récemment peiné à séduire les spectateurs en salles. Le triomphe de Projet Dernière Chance montre au contraire que le public reste sensible à ce type de récit, à condition qu’il parvienne à se renouveler.

Le film, qui suit un professeur propulsé dans une mission cruciale pour sauver la planète, redonne ainsi des couleurs à un secteur en perte de vitesse. Il représente aussi une réussite stratégique pour Amazon MGM, qui signe ici l’un de ses plus gros succès depuis sa création. Reste désormais à savoir si cette performance s’inscrira dans la durée face aux grosses sorties attendues dans les mois à venir.