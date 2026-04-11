Box-office : les salles américaines dépassent déjà 2 milliards en 2026

Après plusieurs années marquées par la crise sanitaire et la montée en puissance du streaming, les salles obscures américaines connaissent un regain spectaculaire de fréquentation. Début avril 2026, le box-office nord-américain a déjà dépassé les 2 milliards de dollars de recettes, soit une hausse de 23 % sur un an, selon l’AFP. Un redressement qui redonne espoir à toute l’industrie, à l’approche du grand rendez-vous professionnel CinemaCon à Las Vegas.

Un début d’année porté par des succès populaires

Ce rebond s’explique en grande partie par le succès de plusieurs films très attendus. Toujours selon l’AFP, Super Mario Galaxy, le film a engrangé 132 millions de dollars dès sa première semaine, tandis que Projet dernière chance, avec Ryan Gosling, a généré 81 millions de dollars. Des performances qui confirment l’attrait du public pour les blockbusters, mais pas uniquement.

Michael O’Leary, président de Cinema United, organisation représentant les exploitants de salles, insiste sur la diversité des œuvres qui attirent les spectateurs. « Les gens sont attirés par des histoires captivantes », explique-t-il à l’AFP, estimant que films indépendants et productions internationales contribuent aussi à cette dynamique.

Autre facteur clé : le retour des jeunes publics. Selon ce même responsable, la génération Z joue un rôle moteur dans cette reprise, séduite par des expériences en salle renouvelées et plus immersives.

Un optimisme tempéré par des inquiétudes structurelles

Si les professionnels se montrent « très enthousiastes », selon Michael O’Leary cité par l’AFP, tout n’est pas encore gagné. Le secteur reste fragile après les chocs successifs de la pandémie, des grèves à Hollywood et de la concurrence accrue des plateformes. Depuis 2020, les recettes annuelles n’ont jamais retrouvé leur niveau d’avant-crise, qui dépassait les 11 milliards de dollars.

Par ailleurs, une autre menace inquiète les exploitants : la concentration des grands studios. Le projet de rachat de Warner Bros Discovery par Paramount Skydance suscite de vives inquiétudes. Michael O’Leary alerte sur les conséquences possibles, estimant que ce type de fusion pourrait réduire le nombre de films produits et faire grimper les prix, ce qui serait « mauvais pour les salles » et « pour les amateurs de films », toujours selon ses propos rapportés par l’AFP.