BYD accélère son offensive en Europe avec sa marque premium Denza

Le constructeur chinois BYD poursuit son expansion sur le marché européen avec le lancement de sa marque haut de gamme Denza. Le modèle Z9 GT, destiné à concurrencer les grandes marques allemandes, sera présenté début avril à Paris, symbole des ambitions du groupe sur le continent.

Déjà solidement implanté dans plusieurs pays européens, BYD cherche à renforcer sa présence malgré les obstacles réglementaires et fiscaux. En France, où ses ventes restent modestes, le constructeur entend adapter sa stratégie pour gagner du terrain.

Une production locale pour contourner les obstacles

Pour soutenir son développement, BYD prévoit de produire en Europe dès le second semestre, avec une usine en Hongrie dédiée à ses modèles compacts. Cette implantation vise à contourner les taxes à l’importation et à mieux s’intégrer au marché européen.

Le groupe mise également sur les véhicules hybrides rechargeables, moins pénalisés que les modèles 100 % électriques. Cette orientation pourrait lui permettre d’accélérer sa croissance dans un contexte de concurrence accrue et de contraintes réglementaires.