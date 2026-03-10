Le constructeur automobile français Renault a annoncé ce mardi son ambition de parvenir à 100% de ventes électrifiées en Europe d’ici à 2030. Dans un communiqué, le groupe indique vouloir mettre fin progressivement à la commercialisation de voitures fonctionnant uniquement à l’essence ou au diesel sur le marché européen. Autrement, dit, Renault veut, à compter de 2030, ne vendre que de l’électrique ou de l’hybride.

Cette orientation marque une nouvelle étape dans la transformation stratégique du groupe, engagé depuis plusieurs années dans l’électrification de sa gamme. Concrètement, Renault souhaite que l’ensemble de ses ventes en Europe soit composé de véhicules 100% électriques ou de modèles électrifiés, notamment des hybrides et hybrides rechargeables.

Une transition accélérée vers l’électrique

L’industrie automobile mondiale est actuellement en pleine mutation. Les constructeurs sont poussés à accélérer leur transition énergétique, à la fois sous la pression des politiques climatiques et de l’évolution de la demande des consommateurs.

L’Union européenne a en effet adopté une mesure visant à réduire de 90% les émissions en 2035. Dans ce cadre, les fabricants automobiles doivent adapter rapidement leurs stratégies industrielles et technologiques.

Pour Renault, l’objectif de 2030 constitue une étape intermédiaire, plaçant le groupe en avance sur l’échéance réglementaire européenne.

Une nouvelle génération de modèles électriques

Pour atteindre cet objectif, Renault mise sur le développement d’une nouvelle génération de véhicules électriques, reposant sur des plateformes techniques dédiées et sur des batteries plus performantes.

Parmi les modèles déjà lancés ou annoncés figurent notamment la Mégane E-Tech Electric, le SUV familial Scenic E-Tech Electric ou encore la future Renault 5 E-Tech Electric, inspirée de la célèbre citadine des années 1970 et appelée à devenir l’un des modèles emblématiques de la nouvelle stratégie électrique du constructeur.

Le groupe prévoit également d’élargir progressivement son offre afin de couvrir plusieurs segments du marché, de la petite citadine au véhicule familial.

Une concurrence accrue sur le marché

Renault n’est pas le seul constructeur à accélérer sa mutation. Plusieurs groupes automobiles ont également annoncé des calendriers similaires ou proches, notamment Volkswagen, Stellantis ou encore le pionnier du secteur électrique Tesla.

Dans ce contexte, l’enjeu pour Renault sera non seulement de réussir sa transition technologique, mais aussi de maintenir sa compétitivité sur un marché de plus en plus concurrentiel.

La question est : les consommateurs suivront-ils ? Alors que leur pouvoir d’achat est en berne, tous les Français pourront-ils se permettre de rouler en électrique ou en hybride ? Rien n’est moins sûr…