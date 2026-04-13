Un Picasso à 100 euros : une loterie pour la recherche Alzheimer

Acquérir une œuvre de Pablo Picasso pour seulement 100 euros, c’est la promesse d’une opération caritative aussi rare qu’ambitieuse. Baptisée « 1 Picasso pour 100 euros », cette loterie permet au grand public de tenter de remporter une gouache estimée à plus d’un million d’euros, tout en finançant la recherche médicale. Le tirage au sort est prévu le 14 avril 2026 à Paris, à l’issue de la vente des 120 000 billets proposés.

Une œuvre rare attribuée par tirage au sort

La pièce mise en jeu, intitulée Tête de femme, a été réalisée en 1941 et représente Dora Maar, figure majeure de l’entourage de Picasso. Cette œuvre sur papier, caractéristique de la période de guerre de l’artiste, sera attribuée à un seul gagnant parmi les participants.

Le principe est simple : chaque billet, vendu 100 euros, offre une chance de remporter ce tableau. L’heureux élu pourra ensuite en disposer librement, que ce soit pour le conserver ou le revendre. Selon Olivier Widmaier Picasso, descendant du peintre, la valeur réelle de l’œuvre pourrait même dépasser son estimation actuelle, soulignant l’intérêt exceptionnel de cette initiative.

Une initiative artistique au service d’une cause médicale

À l’origine de ce projet, la productrice Péri Cochin, déjà à l’initiative de précédentes éditions couronnées de succès. D’après ses propos, « une œuvre d’art peut transformer le quotidien de milliers de personnes », illustrant l’ambition solidaire de cette loterie.

Les fonds récoltés seront intégralement reversés à la Fondation Recherche Alzheimer, qui soutient des programmes scientifiques en Europe. Les éditions précédentes avaient déjà permis de réunir plusieurs millions d’euros pour des causes humanitaires, confirmant l’efficacité de ce modèle mêlant art, hasard et engagement.