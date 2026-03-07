Une phrase prononcée sur le ton de la plaisanterie a déclenché une vague de réactions dans le monde culturel. L’acteur franco-américain Timothée Chalamet s’est attiré les réponses amusées de plusieurs grandes institutions lyriques et chorégraphiques après des propos jugés méprisants envers l’opéra et le ballet.

L’épisode remonte à une interview réalisée fin février avec l’acteur Matthew McConaughey pour les médias américains Variety et CNN. Interrogé sur les projets qu’il pourrait accepter à l’avenir, Timothée Chalamet a déclaré ne pas vouloir travailler « dans le ballet ou l’opéra, ou dans des trucs où c’est genre : “Hé, continuez à faire tourner ça, même si plus personne n’en a rien à faire” ». L’acteur de 30 ans avait toutefois précisé : « Avec tout le respect que je dois aux gens du ballet et de l’opéra », ajoutant aussitôt, sur un ton ironique : « Je viens de me prendre des critiques pour rien ! », rapporte l’AFP.

Des opéras qui répondent avec humour

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Plusieurs institutions ont choisi l’humour pour répondre aux propos de la star. L’Opéra de Paris a ainsi publié sur Instagram une vidéo d’une scène de l’opéra Nixon in China, actuellement à l’affiche, où l’on voit une partie de tennis de table. « Plot twist : le ping-pong existe aussi à l’opéra Timothée Chalamet », a commenté l’établissement, selon l’AFP.

L’Opéra de Zurich a lui aussi réagi avec une mise en scène satirique : une courte vidéo montrant un faux dinosaure vexé qui gribouille le visage de l’acteur sur une photo. Dans le message accompagnant la publication, l’institution suisse invite l’acteur à venir découvrir le spectacle Monster’s Paradise et à « en discuter ».

Une mobilisation mondiale du monde lyrique

D’autres institutions ont également participé à cette réponse collective. Le Metropolitan Opera de New York a repris la phrase « Avec tout le respect que je dois aux gens du ballet et de l’opéra » dans une vidéo mettant en lumière les nombreux métiers qui composent ces disciplines : musiciens, costumiers, techniciens ou décorateurs. « C’est pour toi, Timothée Chalamet », conclut la publication.

Toujours selon l’AFP, d’autres grandes maisons culturelles se sont jointes à cette réaction sur les réseaux sociaux, parmi lesquelles l’Opéra de Vienne, l’Opéra national de Norvège ou encore l’English National Ballet à Londres.

Actuellement à l’affiche du film Marty Supreme, consacré à un joueur de tennis de table, Timothée Chalamet se retrouve ainsi au centre d’un échange inattendu avec le monde de l’opéra et de la danse — un dialogue mené sur le ton de l’humour, mais qui rappelle aussi la vitalité de ces institutions culturelles.