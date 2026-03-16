Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux a prêté à la Grèce un tableau d’Eugène Delacroix intitulé La Grèce sur les ruines de Missolonghi. L’œuvre, réalisée en 1826, sera exposée au musée archéologique de Missolonghi d’avril à novembre. Ce prêt culturel met en lumière l’un des épisodes les plus marquants de la guerre d’indépendance grecque au XIXᵉ siècle.

Une œuvre inspirée d’un épisode majeur de l’histoire grecque

Peinte peu après la fin du siège de Missolonghi, La Grèce sur les ruines de Missolonghi illustre l’un des moments les plus tragiques de la guerre d’indépendance grecque contre l’Empire ottoman, qui s’est déroulée entre 1821 et 1830. La ville, située dans l’ouest du pays, avait été assiégée à plusieurs reprises à partir de 1822.

Le siège de Missolonghi avait profondément marqué l’opinion publique européenne. La mort sur place du poète britannique Lord Byron en 1824 avait notamment attiré l’attention de nombreux intellectuels et artistes sur la cause grecque. Delacroix, figure majeure du romantisme français, s’était lui aussi engagé artistiquement dans ce mouvement philhellène en réalisant ce tableau symbolique.

Un prêt symbolique entre la France et la Grèce

Le tableau prêté par le musée bordelais sera présenté au public grec dans le cadre d’une exposition organisée au musée archéologique de Missolonghi. Pour la ministre grecque de la Culture, Lina Mendoni, cet épisode historique reste profondément ancré dans la mémoire collective du pays. Lors d’une conférence de presse, elle a rappelé que « le mouvement philhellène porte toujours le sacrifice de Missolonghi dans sa conscience collective ».

À travers ce prêt, la France participe ainsi à la valorisation d’un moment fondateur de l’histoire grecque. L’œuvre de Delacroix témoigne du soutien que de nombreux artistes européens avaient exprimé à l’époque envers la lutte pour l’indépendance de la Grèce. Aujourd’hui encore, cet épisode continue d’inspirer la culture et la mémoire du pays.