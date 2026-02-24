Laurence des Cars remet sa démission du Louvre à Emmanuel Macron

Ce mardi, Laurence des Cars, conservatrice et présidente-directrice du musée du Louvre depuis septembre 2021, a officiellement remis sa lettre de démission à Emmanuel Macron, président de la République française, qui l’a acceptée. La présidence a présenté cette décision comme un acte de responsabilité, soulignant que le Louvre avait besoin d’apaisement et d’un renouvellement du leadership pour mener à bien des projets essentiels, notamment la sécurisation et la modernisation du musée ainsi que le programme ambitieux « Louvre – Nouvelle Renaissance ».

Une démission liée à un braquage spectaculaire

La décision de Laurence des Cars a lieu près de quatre mois après un vol spectaculaire survenu le 19 octobre 2025, lorsque des voleurs ont dérobé plusieurs joyaux de la Couronne française dans la galerie d’Apollon. Cet événement a mis en évidence des lacunes inacceptables dans la sécurité du musée et a déclenché des critiques importantes à l’échelle nationale et internationale, plaçant la direction du Louvre sous une forte pression politique et médiatique.

Le président Emmanuel Macron a salué la décision de Laurence des Cars comme un geste responsable, affirmant que le Louvre avait désormais besoin d’un nouvel élan pour affronter ses défis. La présidence a insisté sur la nécessité d’une nouvelle impulsion pour sécuriser l’établissement et poursuivre le programme de transformation muséographique et architecturale du Louvre.

Des critiques sur la sécurité

Durant son mandat, Laurence des Cars avait déjà été confrontée à une controverse intense après le vol d’octobre 2025. Lors d’une audition devant une commission parlementaire, elle avait reconnu le cambriolage comme un « terrible échec » et admis certaines insuffisances dans les systèmes de surveillance et de sécurité du musée, tout en soulignant qu’elle avait prévenu sur des risques structurels avant l’incident.

Peu après l’acceptation de sa démission, Laurence des Cars a déclaré qu’elle avait pu commettre des erreurs, mais qu’elle avait aussi réussi à remettre le Louvre en mouvement depuis sa nomination. Elle a justifié son départ en expliquant que la dynamique de modernisation qu’elle portait ne pouvait plus se poursuivre dans le contexte actuel et qu’il était préférable qu’une nouvelle direction prenne le relais pour mener à bien les transformations nécessaires.

Une mission internationale pour Laurence des Cars

Le président Emmanuel Macron a remercié Laurence des Cars pour son engagement et a annoncé son intention de lui confier une mission spécifique dans le cadre de la présidence française du G7, visant à renforcer la coopération entre grands musées internationaux. Un beau lot de consolation qui fera sans doute parler…