JR transforme le Pont-Neuf en immense grotte immersive

Le chantier a débuté ce lundi sur le Pont-Neuf à Paris. Pendant plusieurs semaines, le plus ancien pont de la capitale va progressivement disparaître sous une spectaculaire installation imaginée par l’artiste JR. Baptisé La Caverne du Pont Neuf, le projet rend hommage à l’œuvre monumentale réalisée par Christo et Jeanne-Claude en 1985, lorsque le célèbre duo avait emballé le pont au-dessus de la Seine. Cette fois, l’artiste français promet une traversée immersive pensée comme un “voyage vers l’inconnu”, selon ses propos rapportés par Le Parisien.

Un pont métamorphosé en faille minérale géante

Du 6 au 28 juin, le public pourra traverser gratuitement cette œuvre monumentale accessible jour et nuit. L’installation prendra la forme d’une immense grotte rocheuse longue de 120 mètres et large d’environ 20 mètres, où seules les arches du Pont-Neuf permettront encore d’identifier le monument parisien.

Pour permettre cette transformation, la circulation est désormais interrompue sur le pont. JR explique au Parisien qu’il envisageait initialement de maintenir le passage ouvert, avant de réaliser que les contraintes techniques rendaient cela impossible. Le visiteur entrera côté place du Pont-Neuf – Christo et Jeanne-Claude, puis ressortira face à la Samaritaine, après une traversée conçue pour faire perdre tous les repères habituels de la ville.

L’artiste décrit cette expérience comme une plongée dans un univers brut et minéral évoquant les origines souterraines de Paris. Inspirée des anciennes carrières ayant fourni les pierres de la capitale, cette “caverne” joue sur le trompe-l’œil et l’illusion d’optique afin de transformer un lieu familier en paysage presque irréel.

Thomas Bangalter et la réalité augmentée au cœur du projet

L’installation repose sur une prouesse technique inédite. Selon les informations communiquées par l’atelier JR et la fondation Christo et Jeanne-Claude, la structure sera composée de 80 arches textiles gonflables alimentées par près de 20 000 m³ d’air. Aucun échafaudage massif n’est prévu : les éléments cousus à la main seront maintenus grâce à un système d’aspiration et de pression d’air pouvant atteindre 18 mètres de hauteur.

Le projet mobilise environ 800 personnes et est financé uniquement par des fonds privés, notamment grâce à la vente d’œuvres de JR et à plusieurs partenaires. L’expérience sera également enrichie par des dispositifs de réalité augmentée conçus avec l’AR Studio Paris de Snap. Des QR codes permettront aux visiteurs de découvrir des animations et contenus interactifs sur smartphone ou via les lunettes Spectacles.

Côté sonore, JR a fait appel à Thomas Bangalter, ancien membre des Daft Punk. L’artiste a imaginé une création électro-acoustique immersive pensée comme une “matière sonore” dialoguant avec les volumes de la structure.

Après son démontage prévu le 28 juin, les matériaux utilisés pourraient être réemployés, recyclés ou intégrés à d’autres créations artistiques. Avec cette œuvre éphémère, JR entend moins recouvrir Paris que révéler une autre lecture de la ville, entre patrimoine historique et univers imaginaire.