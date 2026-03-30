Chine : un artiste jugé en secret pour des sculptures critiques de Mao

Le procès de l’artiste chinois Gao Zhen, connu pour ses sculptures critiques du régime, suscite une vive inquiétude à l’international. Jugé à huis clos dans la province du Hebei, près de Pékin, cet artiste engagé encourt jusqu’à trois ans de prison. Une procédure opaque qui relance les préoccupations sur la liberté d’expression en Chine et le sort réservé aux voix dissidentes.

Un procès fermé qui alimente les soupçons

Arrêté en août 2024 lors d’un séjour en Chine, Gao Zhen est poursuivi pour avoir “insulté les héros et martyrs”, une accusation régulièrement utilisée contre les critiques du pouvoir. Son procès, tenu sans public ni témoins, déroge aux pratiques habituelles, généralement réservées aux affaires liées aux secrets d’État.

Selon l’organisation Chinese Human Rights Defenders, qui a appelé à sa libération, cette procédure soulève de nombreuses interrogations. L’artiste, installé aux États-Unis depuis 2022, est notamment visé pour plusieurs œuvres réalisées avec son frère, représentant de manière détournée Mao Zedong. D’après The New York Times, ces sculptures, jugées subversives, sont au cœur de l’accusation.

Une répression artistique au message politique clair

Le cas de Gao Zhen dépasse largement sa personne. Il illustre un durcissement du contrôle exercé sur les artistes et intellectuels en Chine, en particulier depuis l’adoption de lois encadrant strictement toute critique du régime.

La sinologue Marie Holzman a ainsi estimé sur franceinfo que ce procès envoie un signal sans ambiguïté : toute forme de dérision à l’égard des figures fondatrices du pouvoir est désormais proscrite. Selon elle, ce type de procédure politique laisse peu de place à une véritable défense, suggérant que l’issue pourrait être déjà déterminée.