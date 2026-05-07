C’était un 7 mai : La photographie se met à la couleur

Le 7 mai 1869, le poète et inventeur Charles Cros ainsi que le savant Louis Ducos du Hauron présentent indépendamment, le même jour et devant la Société française de photographie, le principe de la photographie en couleurs fondée sur la trichromie. Leur découverte repose sur l’association de trois images correspondant aux couleurs primaires — rouge, jaune et bleu, puis rouge, vert et bleu dans les procédés modernes — afin de reconstituer l’ensemble des teintes visibles. Cette avancée marque une étape décisive dans l’histoire de l’image et ouvre la voie à la photographie couleur moderne.

Le rêve ancien de capturer les couleurs

Depuis l’invention du daguerréotype au début du XIXe siècle, scientifiques et photographes cherchent à reproduire fidèlement le monde tel que l’œil le perçoit. Les premières photographies, monochromes, fascinent déjà par leur réalisme, mais elles restent privées de couleurs. Très tôt, l’idée d’une « photographie polychrome » devient un défi scientifique majeur. Louis Ducos du Hauron, passionné d’optique, comprend que toutes les couleurs peuvent être obtenues par la combinaison de plusieurs teintes fondamentales. Ses travaux le conduisent à mettre au point le principe de la trichromie, qu’il expérimente concrètement dès les années 1860.

Une invention née de deux génies simultanés

Le caractère exceptionnel du 7 mai 1869 tient aussi à la coïncidence historique : Charles Cros, poète inventif et esprit brillant, présente au même moment une théorie très proche dans son ouvrage Solution générale du problème de la photographie des couleurs. Mais contrairement à Cros, resté au stade théorique, Ducos du Hauron a déjà commencé des expérimentations pratiques. Il réalise des images obtenues à partir de trois monochromes colorés puis superposés, démontrant que la photographie couleur est désormais possible. Les deux hommes, loin de se livrer une guerre de priorité, se témoignent mutuellement estime et respect.

Des débuts difficiles avant le triomphe de la couleur

Malgré l’importance de la découverte, les contemporains accueillent ces travaux avec scepticisme ou indifférence. Les procédés restent complexes, coûteux et techniquement délicats. Ducos du Hauron poursuit pourtant ses recherches et met au point plusieurs appareils utilisant filtres et plaques multiples pour reconstituer les couleurs. Il faut attendre le début du XXe siècle pour qu’une véritable révolution se produise avec l’autochrome des frères Lumière, breveté en 1903 et commercialisé en 1907. Pour la première fois, une photographie couleur peut être obtenue en une seule prise de vue.

Une révolution visuelle pour le grand public

La photographie couleur ne s’impose réellement qu’après la Seconde Guerre mondiale avec l’apparition de procédés industriels accessibles, comme le Kodacolor. Dès lors, les couleurs envahissent albums de famille, magazines, publicité et cinéma, transformant profondément notre rapport aux images. Pourtant, derrière cette révolution visuelle se trouvent les intuitions géniales de deux Français du XIXe siècle. En présentant le principe de la trichromie le 7 mai 1869, Charles Cros et Louis Ducos du Hauron ont offert à la photographie la possibilité de restituer le monde dans toute sa richesse chromatique.