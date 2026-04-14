Au Louvre, Michel-Ange et Rodin dialoguent autour du corps

Le musée du Louvre propose une confrontation artistique rare avec l’exposition “Michel-Ange / Rodin : Corps vivants”, présentée au Hall Napoléon jusqu’au 20 juillet 2026. Quatre siècles séparent les deux sculpteurs, mais leurs œuvres se rejoignent autour d’un même sujet : le corps humain, envisagé comme un terrain d’exploration esthétique et émotionnelle. Cette exposition ambitionne de révéler les liens, influences et écarts entre ces deux figures majeures de l’histoire de l’art.

Une exploration commune du corps et de l’âme

À travers un parcours structuré en plusieurs sections, l’exposition met en regard des sculptures, dessins et études issus des deux artistes. Marbre, bronze, plâtre ou terre cuite témoignent de leur recherche constante pour saisir la vitalité du corps, au-delà de sa simple apparence. Chez l’un comme chez l’autre, les formes semblent habitées, traversées par une tension intérieure qui dépasse la représentation anatomique.

Le dialogue entre les œuvres permet de comprendre comment Michel-Ange et Rodin, chacun à leur époque, ont puisé dans l’Antiquité et l’observation du réel pour renouveler leur approche. L’exposition souligne également les correspondances entre leurs gestes artistiques, leurs choix formels et leur manière de donner une présence presque vivante à la matière.

Une exposition pour repenser la sculpture

Au-delà de la comparaison, le parcours interroge l’évolution de la sculpture elle-même. En mettant en lumière les filiations et les ruptures entre ces deux créateurs, le Louvre propose une réflexion sur la modernité de leur travail. Loin d’un simple héritage figé, leurs œuvres apparaissent comme des expérimentations qui ont profondément influencé les générations suivantes.

Cette confrontation invite ainsi à regarder la sculpture autrement : non comme une forme achevée et immobile, mais comme un processus de recherche, où le corps devient un vecteur d’expression de l’intime et du mouvement. Avec cette exposition, le musée du Louvre offre une lecture renouvelée de deux monuments de l’art occidental, réunis pour la première fois dans un face-à-face aussi ambitieux.