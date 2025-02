Antonine Maillet, grande voix de l’Acadie, s’est éteinte à 95 ans

La romancière et dramaturge canadienne Antonine Maillet, première et seule lauréate non-européenne du prix Goncourt, est décédée à 95 ans, a annoncé son éditeur le lundi 17 février. Originaire du Nouveau-Brunswick, elle a consacré sa carrière à faire rayonner la culture acadienne à travers ses écrits. Son œuvre la plus célèbre, Pélagie-la-Charrette, récompensée en 1979, raconte le périple d’une femme cherchant à ramener son peuple en Acadie après la déportation des Acadiens par les Britanniques au XVIIIe siècle. Cet ouvrage lui a permis d’inscrire son nom dans l’histoire littéraire francophone, tout en mettant en lumière le destin souvent méconnu des Acadiens.

Celle qui a donné une voix aux oubliés de l’Histoire s’est aussi fait connaître avec La Sagouine, personnage emblématique du théâtre acadien. Cette humble lavandière, incarnée pendant des décennies par Viola Léger, est devenue une figure incontournable du patrimoine culturel acadien. En utilisant le « chiac », un parler propre aux francophones du Nouveau-Brunswick mêlant français et anglais, Antonine Maillet a su capturer l’essence de son peuple et retranscrire son héritage avec authenticité et émotion. Son engagement pour la langue française et l’identité acadienne lui a valu de nombreuses distinctions, dont la Légion d’honneur en 2021.

Les hommages affluent de toutes parts. Emmanuel Macron a salué « une plume rebelle qui a porté haut la francophonie », tandis qu’au Canada, de nombreuses personnalités politiques et culturelles ont souligné l’impact indélébile de son œuvre. Le Premier ministre du Québec, François Legault, a rappelé à quel point elle avait contribué à la reconnaissance de l’Acadie sur la scène mondiale. L’Université de Moncton, dont elle fut chancelière, mettra en berne ses drapeaux pendant dix jours en son honneur. À Montréal, ville où elle s’est éteinte, le pont Jacques-Cartier sera illuminé en sa mémoire du 17 au 21 février. Son héritage littéraire, marqué par la défense d’une culture et d’une langue, restera gravé dans l’histoire francophone.