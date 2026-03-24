Mégaferme de saumons en Gironde : feu vert provisoire malgré une forte contestation

Le projet de mégaferme de saumons au Verdon-sur-Mer franchit une étape décisive. La commission d’enquête publique a rendu un avis favorable à cette installation industrielle portée par la société Pure Salmon, malgré une mobilisation massive d’opposants. Le préfet de la Gironde devra désormais trancher sur l’autorisation finale.

D’un montant estimé à 280 millions d’euros, le projet prévoit la production annuelle de 10.000 tonnes de saumon en circuit fermé et la création d’environ 400 emplois. Il s’inscrit dans une logique de relocalisation alimentaire, la France important aujourd’hui la quasi-totalité du saumon qu’elle consomme.

Une décision sous haute tension

L’avis favorable intervient alors que plus de 20.000 contributions ont été déposées lors de l’enquête publique, presque toutes défavorables. ONG, scientifiques et acteurs locaux dénoncent un projet jugé disproportionné, pointant sa consommation en eau et en énergie ainsi que les risques pour l’écosystème de l’estuaire de la Gironde.

La commission reconnaît ces inquiétudes mais estime que le projet présente des garanties suffisantes pour maîtriser ses impacts. Elle a toutefois assorti son avis de deux réserves, notamment une montée en puissance progressive de la production et un encadrement strict de l’utilisation de l’eau potable.

Le dossier reste sensible. Plusieurs instances environnementales ont déjà rendu des avis négatifs, et une proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur ce type d’installations est en discussion. La décision finale du préfet sera donc particulièrement scrutée.